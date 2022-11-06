Сегодня защитник Арсенала Александр Зинченко вышел на матч против Челси, который стал для него 82 в рамках АПЛ. Это новый рекорд среди украинцев.

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Ранее первое место удерживал Олег Лужный, наигравший 81 поединок за Вулверхэмптон и тот же Арсенал. В тройку также входит Андрей Ярмоленко (66 матчей за Вест Хэм). Защитник Эвертона Виталий Миколенко в субботу сравнялся с Андреем Ворониным (по 27 матчей), но до конца сезона еще имеет шанс догнать или даже опередить Андрея Шевченко (Челси, 48). Для этого легионеру "ирисок" нужно провести 21-22 тура из 24 оставшихся в нынешнем розыгрыше АПЛ. Зинченко же вполне способен достичь первой сотни, если избежит серьезных травм.

Напомним, сейчас в АПЛ также есть Егор Ярмолюк, однако 18-летний хавбек пока не дождался от Брентфорда полноценного выхода на поле.

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