Лідер збірної України Олександр Зінченко дуже важливий для Арсенала, тому тренер не хоче ним ризикувати.

Зінченко пропустив останнє тренування Арсенала перед матчем з Буде-Глімт в Лізі Європи, повідомляє Football.London. Сміт-Роу та Ельнені також не готувалися до гри разом з командою.

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За інформацією джерела, українець не має серйозної травми. Мікель Артета вирішив перестрахуватися та поберегти Зінченка на важливий матч з Ліверпулем, який відбудеться в неділю, 9 жовтня.

У Лізі Європи на лівому фланзі оборони вийде Тірні, в якого Олександр виграв конкуренцію за місце в основі. Арсенал розпочав ЛЄ з перемоги над Цюріхом, а другий тур пропустив через смерть Єлизавети ІІ.

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