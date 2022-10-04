Лунин – худший, Зина в ударе, голы-шедевры: наши за границей
21:00 - Читати українською
Традиционный обзор прошедшего уикенда смотрите на "Футбол 24".
В АПЛ – все четко и даже здорово. Команды Зинченко и Миколенко снова победили, а наши легионеры продемонстрировали на поле солидную игру. Фанаты – респектуют!
Миколенко вошел в символическую сборную 9-го тура АПЛ
Но вот в других топ-лигах украинцам приходится сложно. Речь о Серии А и Ла Лиге. Ситуацию способен спасти разве что бонус – голы-конфетки от Соболя и Безуса. Обо всем этом – в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
Источник: Футбол 24
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