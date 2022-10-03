Саша возвращался с победного поединка против Тоттенхэма вместе с женой, когда их автомобиль окружили радостные фанаты Арсенала.

Арсенал – Тоттенхэм – 3:1 – видео голов и обзор лондонского дерби

Футболист здоровался с болельщиками, а вот Влада в футболке Арсенала вылезла из окна, заряжала скандирования и параллельно снимала видео (скорее всего – для собственного YouTube-канала).

Напомним, 25-летний украинец восстановился от травмы, из-за которой пропускал матчи сборной Украины в Лиге наций, и вышел из старта в северолондонском дерби. Арсенал победил 3:1, Александр результативными действиями не отличался.

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