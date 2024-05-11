Наполи уступил Болонье (0:2) в рамках 36-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Болонья уже могла бы уверенно закрепиться на третьем месте, но лишь одна победа в пяти последних матчах оставляет судьбу бронзовых медалей в руках Ювентуса. Наполи старается пробиться хотя бы в Лигу конференций, но не очень настойчиво – за восемь последних туров лишь раз взяли три очка.

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Сегодня "партенопейцы" уже с самого старта дали понять, что улучшения ожидать не следует. На 12-й минуте счет был 0:2. Дважды провалились центрбеки хозяев. Сначала забил Ндойе, выиграв борьбу за верховой мяч. Второй гол пришел после углового, Решающий удар в активе Поша.

Наполи мог вернуться в игру благодаря пенальти. Осимхен испугался бить, ведь в первом круге не забивал этому сопернику с 11 метров. Ответственность на себя взял Политано, но голкипер прочитал замысел вингера и отразил удар в правый от себя угол. На этом с остротой все. Команды сыграли более часа, не особо пытаясь изменить счет.

Благодаря этой победе Болонья хотя бы временно поднялась на третье место в турнирной таблице Серии А, но главное достижение – это увеличение отрыва от Ромы и Аталанты. Если завтра римляне не победят, команда Тьягу Мотты квалифицируется в Лигу чемпионов. Наполи пока остается на восьмой строчке.