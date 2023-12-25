"Я всегда придерживался мнения, что у Зинченко – плохой защитник. И дело даже не только в этом голе Салаха. Зинченко абсолютно плохо контролирует мяч. В матче с Ливерпулем (1:1) Деклан Райс во многих случаях выручал Зинченко, когда тот снова имел проблемы.

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Что же касается самого гола Салаха, то первая ошибка Зинченко заключалась в том, что в момент передачи он уже проигрывал своему оппоненту три-четыре ярда. Затем защитник Арсенала, конечно, попытался вернуться в игру, но действовал в этой фазе совершенно ужасно. Даже неловко было смотреть на то, как он лениво выставлял ногу. Не удивительно, что Салах очень легко проскочил мимо Зинченко. Райю не в чем винить, это был великолепный гол. Все сводится к очень плохой игре в обороне.

И дело в том, что Зинченко – не очень хороший защитник. Это одна из причин, по которой Пеп Гвардиола от него избавился", – цитирует Берли Tbrfootball.

Напомним, что Крейг Берли выступал за Челси и Селтик. Он также играл за сборную Шотландии, с которой участвовал в ЧЕ-96 и ЧМ-98.

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