Ярмолюк оценил уровень игры Мудрика в Челси: "Можно было 50 таких, как я, купить"
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк пошутил насчет себя и Михаила Мудрика из-за огромной разницы в цене.
– Мудрик, как все говорят, и я скажу – скорость, дриблинг. Он тоже играет на топ-уровне. Не знаю, почему его кто-то там хейтит или еще что-то. Мне нравится, как он играет. Скоро начнет еще больше забивать, отдавать и будет топ-игрок.
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– Давление в Челси и в Брентфорде.
– Это совершенно разное, да. Когда за тебя платят такие большие деньги – очень трудно играть под таким давлением. А когда это в "Челси", очень трудно.
– За тебя заплатили 1,5 миллиона, за него – 70.
– Можно было 50 таких, как я, купить да и все. Три бы точно выстрелили, играли бы на топ-уровне. Не знаю, я бы купил 50 таких, как я.
– Отсутствие давления цены – плюс для тебя?
– Считаю, плюс для меня. Надеюсь, цена сейчас вырастет. Надеюсь, будет расти и дальше. Может, вырастет, буду гордиться собой, что купили за маленькие деньги, продали за большие.
– Уже слышал, что тебя Брентфорд оценивает в 50+ млн в перспективе.
– Ого, я такого не слышал. Если так оценивают, мне очень приятно. Это мне дает уверенность в себе, что на меня рассчитывают, – сказал Ярмолюк в программе "Трендец".
Напомним, 20-летний полузащитник перешел в Брентфорд летом 2022-го. В текущем сезоне он сыграл за "пчел" в 29 матчах, без результативных действий. Его контракт с англичанами действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.
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