"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию обзор битвы Зинченко с вероятным участником плей-офф следующей Лиги чемпионов.

Арсенал лучше начал игру

Обе команды славятся интенсивным прессингом, однако давление Арсенала в первом тайме поразило. Особенно эффектными были стартовые 15 минут, хотя в целом картина не менялась. Лондонцы очень качественно тормозили выход Ливерпуля из собственной трети и быстрее восстанавливали владение после потерь.

Довольно хитро "канониры" расправлялись с давлением мерсисайдцев. Очень часто они просто перебивали его выносами – мяч или выходил на высоко поднятых вингеров, или же за него цеплялись Хаверц с Жезусом. Первый старался сбрасывать, играя спиной к воротам, а вот второй вместе с Сака и Мартинелли будто приклеивал сферу к ногам и несся вперед.

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Но Арсенал не был примитивным. Были и фирменные выходы через короткие передачи, и разрезные пасы сквозь линии. В этой работе особенно эффективно выглядели Зинченко и Эдегор. Они чрезвычайно ускоряли игру гостей.

Такой футбол вылился в три удара в первые четыре минуты. Прострел на 1-й завершился не очень удачным перехватом от Алиссона, после которого Жезус сыграл на добивании. Удар накрыли. Дальнейший угловой привел к замыканию в исполнении Жезуса (Алиссон поймал мяч). В конце концов, на 4-й Арсенал заработал стандарт в метрах 22-х от ворот – Эдегор подал, а Габриэль без особого сопротивления забил головой. 0:1!

На 9-й же прессинг гостей завершился перехватом мяча перед штрафной. Точнее, почти перехватом – от Хаверца мяч отскочил в ворота, однако полетел слишком медленно для Алиссона. На 13-й же Кай зацепился за сферу перед штрафной и сбросил ее Мартинелли, а тот отпасовал под удар Жезусу – над перекладиной!

Большая часть первого тайма – игра на встречных курсах

Постепенно Ливерпуль выровнял ход встречи. На 29й минуте удалось даже сравнять счет усилиями Салаха, которому удалось переиграть Зинченко (как это произошло – читайте ниже). Интересно, что за 72% владения подопечные Юргена Клоппа нанесли всего 1 удар против 6-ти у Арсенала. Когда владение упало до 54%, статистика ударов стала лучше – 3:1.

Арсенал и Ливерпуль будто позволили друг другу реализовывать свои лучшие качества. Команды круто контратаковали друг друга и быстро отбирали мяч. Под конец встречи обеим пришлось идти на тактические фолы в центре поля – желтые карточки получили Эндо и Хаверц. Картина встречи стала хаотичной.

Вот только острых моментов было где-то 1,5 против 1,5 в пользу лондонцев. У Ливерпуля, кроме гола, вспоминается еще один момент с участием Салаха и эпизод с неназначенным пенальти. Эдегор сыграл в собственной штрафной, как Майкл Джордан, но Крис Кавана проморгал этот эпизод.

Не лучшим образом на игру мерсисайдцев повлияла травма Цимикаса. Сака на 33-й минуте откликнулся на пас по правому флангу и жестко поставил корпус Костасу, однако грек неудачно упал. Он не только снес Юргена Клоппа, но и повредил плечо. Вместо него пришлось выпускать Гомеса.

Арсенал в принципе терроризировал Ливерпуль на флангах. Было несколько перспективных прострелов и подходов, но по настоящему опасно стало на 42-й минуте. Сака открылся в зоне Гомеса, принял длинную передачу, обошел Алиссона, но бить не стал – сбросил Мартинелли. Тот попытался качнуть соперников перед ударом, но поскользнулся – а затем пробил мимо ближнего угла почти пустых ворот!

Ливерпуль едва не прибил Арсенал, но не выдержал своего же темпа. "Канониры" перехватили контроль

Начало второго тайма мало отличалось от того, что болельщики видели в предыдущие 30 минут. Хаотичная игра, хорошие контратаки, хороший прессинг – но мало конкретики у чужих ворот. Были только качественные подходы без реального завершения. До 70-х минут вспоминается только неожиданный врыв Гомеса на левый угол штрафной с ударом мимо дальней штанги.

Такой равный футбол не устраивал Юргена Клоппа. На 68-й минуте он провел тройную замену, бросив в бой Гравенберха, Нуньеса и Эллиота (вместо Диаса, Джонса и Гакпо). Микель Артета же освежил левый фланг атаки, выпустив Троссара. Вероятно, надо было делать больше перестановок, ведь на 70-х минутах Ливерпуль выглядел значительно свежее – и именно на 70-х минутах Арсенал феерично отскочил.

Так, Трент на 70-й выполнил перехват в центре и отдал передачу на Эллиота, а тот выстрелил из-за пределов штрафной. Мяч рикошетом от плеча Габриэля попал в стойку. На 72-й же лондонцы провалились на угловом – неуклюжее столкновение Зинченко с Эдегором позволило "красным" выскочить в контратаку 4-в-1. Она завершилась выстрелом Трента. Перекладина спасла Арсенал!

Еще один шикарный шанс вырвать победу случился на 75-й минуте Гомес бахнул с острого угла – Райя выручил "канониров"! Казалось, что вот-вот их оборона треснет.

Впрочем, реактивность подопечных Юргена Клоппа резко сдулась. Еще до 80-х минут. Причем Микель Артета даже особо ничего не менял, освежив лишь позицию нападающего. В последние 25 минут Арсенал держался крайне спокойно, легко выходя из-под давления через короткие передачи – и раскатывая очень содержательные атаки.

В одной из них Хаверц даже требовал пенальти, но после эпизода с Эдегором никто бы его не назначил. Очень убедительно на этом отрезке работал и Зинченко – но к настоящим моментам такой футбол не привел. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью.

Этот результат позволил Арсеналу удержать первое место в АПЛ. Лондонцы набрали 40 очков, а Ливерпуль набрал 39 очков и поравнялся с Астон Виллой. Благодаря лучшей разнице голов мерсисайдцы вышли на первое место.

Зинченко тяжело давалась дуэль против Салаха

Мохаммед всегда был тяжелым соперником для Александра. Любой сильный в дриблинге вингер является критически опасным для Зинченко – достаточно вспомнить, как легко его переиграл Кудус в кубковой встрече в текущем сезоне – однако египтянин всегда был самым тяжелым. Что и неудивительно, ведь в АПЛ Салах в принципе лучший на своей позиции.

В первом тайме прямых столкновений между Сашей и Мохаммедом возникало немного. Ливерпулю редко удавалось создавать изоляции для своего лидера, да и в принципе прессинг Арсенала творил чудеса. Вспоминается четыре встречи украинца и египтянина до перерыва – и первая из них вылилась в супермомент.

Ошибка имела позиционный характер. Эндо на 14-й минуте выполнил подачу на линию вратарской, где расположился Гакпо. С ним играл Габриэль, однако Зинченко уже сконцентрировался на мяче и пошел в верховую борьбу. Коди ее выиграл у обоих защитников, сбросив сферу на дальнюю штангу – а никем не прикрытый Салах пробил в ближний угол, попав во внешнюю сторону сетки.

На 29-й же минуте Салах оказался в идеальных условиях. Трент выполнил диагональ со своей половины на правый фланг, мяч удачно пошел на ход Мо, а Зинченко играл против него 1-в-1. Вингер вошел в штрафную, легко качнул Александра и пробил в дальнюю девятку – без шансов для Райи. Гол.

Встречу на 37-й минуте выиграл Зинченко, не дав лидеру Ливерпуля даже принять мяч. На 40-й же минуте стало заметно, как сильно Саша остерегается идти в отбор против Мо – Салах принял пас и пошел правым флангом в штрафную. Украинец сначала хотел сыграть на опережение, но моментально отказался от этой идеи, продолжив ползать с сохранением дистанции.

Все завершилось проникающим пасом на Гакпо. К счастью для Арсенала, Коди не смог зацепиться за мяч.

Во втором тайме прямых столкновений Салаха и Зинченко стало меньше. Было только два эпизода. На 54-й минуте Зинченко ему проиграл – вингер накрыл его и отдавал передачу на Гакпо, но подстраховал Райс. Еще через несколько минут уже Зинченко подчистил, догнав египтянина сзади и отобрав мяч. Словом, во втором тайме имеем ничью.

Не в последнюю очередь так произошло, ведь на финальном отрезке Салаха перевели в центр атаки. Довольно неоднозначное решение Юргена Клоппа позволило Александру сохранить лицо.