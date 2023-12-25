"Я завжди дотримувався думки, що у Зінченко – поганий захисник. І справа навіть не тільки в цьому голі Салаха. Зінченко абсолютно погано контролює м'яч. У матчі з Ліверпулем (1:1) Деклан Райс у багатьох випадках виручав Зінченка, коли той знову мав проблеми.

"Зінченко – це тягар": легенда Манчестер Юнайтед розніс українця за матч з Ліверпулем

Що ж стосується самого гола Салаха, то перша помилка Зінченка полягала в тому, що в момент передачі він уже програвав своєму опонентові три-чотири ярди. Потім захисник Арсенала, звісно, спробував повернутися в гру, але діяв у цій фазі абсолютно жахливо. Навіть ніяково було дивитися на те, як він ліниво виставляв ногу. Тож не дивно, що Салах дуже легко проскочив повз Зінченка. Райю ні в чому звинувачувати, це був чудовий гол. Все зводиться до дуже поганої гри в обороні.

І річ у тому, що Зінченко – не дуже хороший захисник. Це одна з причин, через яку Пеп Гвардіола його позбувся", – цитує Берлі Tbrfootball.

Нагадаємо, що Крейг Берлі виступав за Челсі та Селтік. Він також грам за збірну Шотландії, з якою брав участь у ЧЄ-96 та ЧС-98.

Салах забив з-під Зінченка, але Арсенал розписав нічию з Ліверпулем – "каноніри" втримали перше місце в АПЛ