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Зинченко – один из приоритетных вариантов Бетиса на трансферном рынке: все о вероятном переходе украинца в Примеру

10:51 206 Читати українською
Зинченко – один из приоритетных вариантов Бетиса на трансферном рынке: все о вероятном переходе украинца в Примеру
Александр Зинченко / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко имеет хорошие шансы продолжить карьеру в Испании. Бетис проявляет серьезный интерес.

Александр Зинченко – одна из приоритетных трансферных опций руководства Бетиса для усиления состава до конца этого лета. 21-летний украинец считается многосторонним игроком, и именно такого ищет андалусийский клуб, чтобы добавить вариантов на левом фланге и в центре полузащиты.

На прошлой неделе агенты Зинченко уже побывали на Бенито Вильямарин с братом Хосепа Гвардиолы Пере, который выступает посредником в переговорах. Сейчас игрок сборной Украины ожидает окончательного решения Манчестер Сити, сообщает ABC.

"Горожане" очень близки к тому, чтобы отпустить Зинченко. Манчестер Сити якобы проводит окончательный анализ ситуации и оценивает риски, связанные с тяжелой травмой Кевина де Брюйне. В этот уик-энд Александр снова оказался вне заявки Манчестер Сити на матч АПЛ и не попал на общекомандную фотографию после разгрома Хаддерсфилда.

По информации севильского издания, Бетис имеет прекрасные отчеты о Зинченко. И не только из исследований клубных специалистов, но и из прямых характеристик Андреса Гуардадо, который играл с украинцем в ​​ПСВ.

"Вердибланкос" главным образом рассматривают Зинченко, как конкурента 22-летнему левому латералю Хуниору (Кике Сетьен использует схему с 3 центрбеками). Также в клубе рассчитывают, что он сможет подстраховать центр полузащиты, если какие-то проблемы возникнут у того же Гуардадо. Главный тренер будет применять активную ротацию в течение сезона.

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Сумма трансфера Зинченко из Манчестер Сити в Бетис еще не согласована, как и клаусула, которую андалусийцы пропишут в контракте Александра. В то же время источник сообщает, что Бетис готов предложить Зинченко вполне приличную зарплату.

Украинец имеет еще один вариант продолжения карьеры – своеобразный фарм-клуб Ман Сити Жирону. Проявлял интерес и шотландский Селтик, а переход в Вулверхэмптон сорвался из-за желания самого игрока.

Бетис активизировался и хочет как можно быстрее завершить трансферную работу, чтобы в дедлайн не было никаких сбоев. "Зелено-белые" имеют хорошие перспективы в этом сезоне, но начали чемпионат с разгромного домашнего поражения от Леванте.

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