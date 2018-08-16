Зинченко все еще может покинуть Манчестер Сити – Бетис и Жирона претендуют на украинца

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании. В услугах украинца заинтересованы Бетис и Жирона.

Бетис и Жирона проявляют интерес к хавбеку Манчестер Сити Александру Зинченко. Оба клуба хотят арендовать 21-летнего украинца, сообщает Football Espana со ссылкой на Sevilla Info.

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Агент Зинченко уже якобы посетил Испанию и провел переговоры с руководством Бетиса. Ранее уже сообщалось об интересе Жироны к украинскому полузащитнику.

К слову, трансферное окно в Испании открытое до 31 августа включительно, тогда как в Англии клубы могут только отпускать игроков. Сам Зинченко недавно отказался переходить в Вулверхэмптон и не попал в заявку Манчестер Сити на матчи с Челси и Арсеналом.

Следует отметить, что Бетис будет играть в групповом турнире Лиги Европы 2018/19.