Зінченко – один з пріоритетних варіантів Бетіса на трансферному ринку: все про ймовірний перехід українця в Прімеру

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко має великі шанси продовжити кар'єру в Іспанії. Бетіс проявляє серйозне зацікавлення.

Олександр Зінченко – одна з пріоритетних трансферних опцій керівництва Бетіса для підсилення складу до кінця цього літа. 21-річний українець вважається багатостороннім гравцем, і саме такого шукає андалусійський клуб, щоб додати варіантів на лівому фланзі та в центрі півзахисту.

Минулого тижня агенти Зінченка вже побували на Беніто Вільямарін з братом Хосепа Гвардіоли Пере, який виступає посередником у переговорах. Наразі гравець збірної України чекає остаточного рішення Манчестер Сіті, повідомляє ABC.

"Містяни" дуже близькі до того, щоб відпустити Зічненка. Манчестер Сіті нібито проводить остаточний аналіз ситуації та оцінює ризики, пов'язані з важкою травмою Кевіна де Брюйне. Цього вікенду Олександр знову опинився поза заявкою Ман Сіті на матч АПЛ і не потрапив на загальнокомандну фотографію після розгрому Хаддерсфілда.

За інформацією севільського видання, Бетіс має чудові звіти щодо Зінченка. І не лише з досліджень клубних спеціалістів, а й з прямих характеристик Андреса Гуардадо, який грав з українцем в ПСВ.

"Вердібланкос" головним чином розглядають Зінченка, як конкурента 22-річному лівому латералю Хуніору (Кіке Сетьєн використовує схему з 3 центрбеками). Також у клубі розраховують, що він зможе підстрахувати центр півзахисту, якщо якісь проблеми виникнуть у того ж Гуардадо. Головний тренер застосовуватиме активну ротацію протягом сезону.

Життя Мессі без Роналду, Зінченко як можлива частина лігочемпіонівської мрії: топ-5 головних запитань Прімери 2018/19

Сума трансферу Зінченка з Манчестер Сіті в Бетіс ще не узгоджена, як і клаусула, яку андалусійці пропишуть в контракті Олександра. Водночас джерело повідомляє, що Бетіс готовий запропонувати Зінченку цілком пристойну зарплату.

Українець має ще один варіант продовження кар'єри – своєрідний фарм-клуб Ман Сіті Жирона. Проявляв інтерес і шотландський Селтік, а перехід у Вулверхемптон зірвався через бажання самого гравця.

Бетіс активізувався і хоче якнайшвидше завершити трансферну роботу, щоб у дедлайн не трапилося ніяких збоїв. "Зелено-білі" мають хороші перспективи у цьому сезоні, але розпочали чемпіонат з розгромної домашньої поразки від Леванте.