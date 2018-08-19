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Зинченко снова не попал в заявку Манчестер Сити – на этот раз на матч с Хаддерсфилдом

14:49 18 Читати українською
Зинченко снова не попал в заявку Манчестер Сити – на этот раз на матч с Хаддерсфилдом
Александр Зинченко / соцсети

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в очередной раз остался вне заявки на матч. Украинский не будет и в матче против Хаддерифилда.

Манчестер Сити на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч 2 тура АПЛ против Хаддерсфилда.

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Украинский хавбек Александр Зинченко снова не попал в список. В этом сезоне он не сыграл ни одной минуты в официальных матчах "горожан" и даже ни разу не оказался в заявке.

Ранее сообщалось об интересе к Александру со стороны Вулверхэмптона, но он отказался переезжать на "Молинью".

Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась

Англия2 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Хаддерсфилд: Воскресенье 19 августа 2018

Манчестер Сити
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