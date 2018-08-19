Зинченко снова не попал в заявку Манчестер Сити – на этот раз на матч с Хаддерсфилдом

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко в очередной раз остался вне заявки на матч. Украинский не будет и в матче против Хаддерифилда.
Манчестер Сити на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч 2 тура АПЛ против Хаддерсфилда.
Зинченко все еще может покинуть Манчестер Сити – Бетис и Жирона претендуют на украинца
Украинский хавбек Александр Зинченко снова не попал в список. В этом сезоне он не сыграл ни одной минуты в официальных матчах "горожан" и даже ни разу не оказался в заявке.
Ранее сообщалось об интересе к Александру со стороны Вулверхэмптона, но он отказался переезжать на "Молинью".
Зинченко фантастически вырос в цене и стал вторым самым дорогим украинцем, рыночная стоимость Ярмоленко уменьшилась