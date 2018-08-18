Ла Лига: Леванте на выезде разгромил Бетис, Жирона сыграла вничью с Вальядолидом

Первые матчи нового сезона Ла Лиги завершились сенсационным поражением Бетиса и сухой ничьей в матче Жироны.

Матч Жирона – Вальдолид открывал испанский чемпоинат, однако поразить рядового болельщика смог разве что фантастически низкой точностью ударов в исполнении хозяев. Каталонцы нанесли 13 ударов, однако 11 из них прошли мимо и только один попал в створ. Вальядолид играл как антипод Жироны, нанеся лишь два удара. Серьёзных возможностей забить у гостей не было, а большинство эпизодов Жироны запорол Кристиан Стуани. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которая подарила обеим командам по одному очку.

Игра Бетиса против Леванте чем-то напоминала игру Жироны. Андалусийцы так же нанесли огромное количество ударов и имели приличные шансы выиграть этот матч, однако при всех этих достоинствах не смогли забить ни одного гола. Скромный Леванте, который в прошлом сезоне долгое время боролся за выживание, имел только три-четыре приличных шанса для взятия ворот – и, в отличие от Бетиса, практически все релизовал. В конце первого тайма гости раскатали комбинацию, в результате которой Рохер смог забить в пустые ворота, а на 54-й минуте Жозе Моралес завершил индивидуальный проход мощным ударом в нижний левый угол, удвоив преимущество Леванте. На 90+2 минуте Санабрия мог отквитать хотя бы один гол, однако из района 11-метровой отметки пробил выше ворот. Леванте за это наказал на 90+6-й минуте – это Жозе Моралес замкнул подачу Двамены ударом в нижний угол, оформив сенсационный разгром Бетиса.

Таким образом, турнирную таблицу испанской Ла Лиги чуть менее суток будет возглавлять Леванте, который набрал три очка. За ним следуют Жирона и Вальядолид, у которых по одному, а вот Бетис пока упал на последнюю строчку в турнирной таблице. Впрочем, это лишь первые матчи первого тура.

Чемпионат Испании, 1-й тур

Жирона - Вальдолид – 0:0

Бетис – Леванте – 0:3

Голы: Рохер, 38, Моралес, 54, 90 + 6