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Зинченко – о роли Гвардиолы в своей карьере: Он все еще помогает мне становиться лучше

11:30 99 Читати українською
Зинченко – о роли Гвардиолы в своей карьере: Он все еще помогает мне становиться лучше
Александр Зинченко / фото из соцсетей

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о сотрудничестве с наставником команды Хосепом Гвардиолойа.

"Гвардиола много сделал для меня лично. Он все еще помогает мне становиться лучше. Это невероятное ощущение – работать с лучшим менеджером в мире.

Ярмоленко стал одним из лучших в Вест Хэме по версии Whoscored, Зинченко – лидер защиты Манчестер Сити

Я помню первый день, когда Хосеп сказал мне, что я буду играть на позиции левого защитника. После тренировки он подошел ко мне: "Я вижу, что ты сможешь действовать на позиции левого бека. У тебя получится. Если будешь совершенствоваться, ты получишь шанс". Все так и произошло. В Манчестер Сити каждый ждет момент, чтобы воспользоваться своим шансом.

Я не могу сказать, что это совершенно новая для меня позиция. У меня есть определенный опыт игры левого защитника. Сейчас я провожу в Сити уже третий сезон. Уже привык и мне нравится. Но я все еще учусь.

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В сборной Украины я выступаю в полузащите, но когда возвращаюсь в клуб, мне нужно мгновенно перестроиться. Это совершенно другая история", – цитирует Зинченко Manchester Evening News.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Сборная Украины Украина Украина Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити
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