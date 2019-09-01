Зинченко – лидер в 3-х вещах и соавтор голов, ритуал украинца, ужасы Гвардиолы: английские СМИ о Ман Сити – Брайтон

Манчестер Сити разгромил Брайтон в 4-м туре АПЛ. Игрок сборной Александр Зинченко провел очередной солидный матч.

Манчестер Сити разбил Брайтон, а 22-летний украинец традиционно вышел в стартовом составе команды, которая в своем стиле крутила кружева комбинаций в атаке. Зина хорошо начал матч 4-го тура АПЛ 2019/20. Олекс блестящим пасом отрезал защитника Брайтона, после чего Давиду Силве оставалось только отдать на свободного Де Брюйне. В начале второго тайма воспитанник Шахтера пережил несколько тревожных секунд, когда соперник застал его врасплох. К счастью, обошлось, но фанаты и обозреватели сразу же не в первый раз отметили некоторые проблемы с оборонной игрой Саши.

Манчестер Сити – Брайтон – 4:0 – видео голов и обзор матча

Qui c’è il video della giocata appena descritta. Prima però, viene proposta un’altra palla geniale di OZ11 , che vede corridoi dove molti terzini non pensano nemmeno. pic.twitter.com/8LTRFUNYKe — Jadonismo (@Pelamity) September 1, 2019

Когда Агуэро забивал третий, здесь, конечно, прежде всего шедевр аргентинца, но и украинец снова отлично нашел место на полуфланге и быстро обыгрался с Силвой, который отдал голевой пас на Серхио. От Sofascore Зинченко получил 7,3, что существенно выше среднего показателя последних 2-х сезонов (7,05 сейчас и 7,12 за прошлый). И столь высокий балл, в конечном счете, не удивляет. В частности, никто в отчетном матче не выиграл больше воздушных дуэлей чем игрок сборной Украины (3 из 3!).

Zinchenko soberano na posição, deu o passe para o Silva dar a assistência para o Agüero nesse gol maravilhoso pic.twitter.com/J0ICwNJRw9 — Zinchenko Deprê (@DepreZinchenko) August 31, 2019

Стопроцентно заходили и его дальние передачи (3 из 3). Единственная попытка дриблинга также была успешной. Зинченко совершил 2 выноса и 5 подборов, 1 раз перехватывал мяч, в подкатах и единоборствах на земле действовал с 50-процентной успешностью. К слову, по удачным подкатам (8) в этом августе наш универсальный футболист уступает только Родри (12). Александр также стал лидером своей команды по количеству контактов с мячом (88) и точных передач (66, или 88% успешности).



Что интересно, фактически Зина иногда и не играет левого защитника. Его любимыми адресатами для передач являются Давид Силва и Рахим Стерлинг, а это финальная треть поля. Фанатский портал City Extra нахваливает тонкое взаимопонимание этого треугольника. Также Олекс чаще находится в центре полузащиты на чужой половине, чем закрывает номинальное место на поле. А его усредненная позиция значительно выше, чем у правого фулбека Уокера.

Qui si apprezza il modo asimmetrico con cui Guardiola utilizza i terzini e il maggior impatto nella fase offensiva di Zinchenko (fascia sx) rispetto a Walker (fascia dx). OZ11 non si fa problemi a venire a giocare in mezzo al campo: nell’ultima foto pesca D. Silva tra le linee. pic.twitter.com/dgYLvgBYkP — Jadonismo (@Pelamity) September 1, 2019

Daily Mail отметил его предголевые передачи на Силву. "Зинченко получал столько времени и пространства, что мог спокойно выбрать лучший вариант из возможных". Издание выставило ему 7 баллов. Более высокие оценки заслужили только Агуэро, Де Брюйне (по 8) и Давид Силва (8,5) – непревзойденное трио, заправлявшее погодой в атаке Гвардиолы. Manchester Evening News также выставил 7: "Задремал на мяче, когда Брайтон получил шанс в начале второго тайма. Хорошо подключался в атаку, в частности, отдал пас на свободного Силву в моменте с первым голом".

ESPN наградил украинца, который превзошел всех защитников своей команды, 4-м самым высоким баллом (7). Даже Гвардиоле досталось меньше (6). "Всегда искал мяч слева на фланге Сити, и этот его прекрасный математически выверенный пас на Силву при первом взятии ворот". Sky Sports – те же 7 баллов. Сайт популярного телеканала тоже выделяет вовлеченность Зинченко в две голевые атаки, в которых ассистентом становился испанский Давид. Удивительное единодушие ведущих британских СМИ, нередко расходящихся во мнениях относительно игры левого защитника Сити!

"Агуэро не перестанет забивать голы, даже когда будет умирать". Слова Гвардиолы могли бы подойти и Де Брюйне, и Стерлингу, и Давиду Силве, и Бернарду – правда они, такое впечатление, еще и ассисты раздавать будут до конца жизни. За центр и правый фланг защиты Шахтера, которые и так не отличаются надежностью в матчах против серьезных соперников (вспомним хотя бы Суперкубок Украины), так вообще становится просто страшно. Все упомянутые персонажи оказывались там регулярно и просто терроризировали Брайтон своими скоростными перемещениями, забеганиями, короткими и разрезными пасами.

Более того, реализация Сити дальше бьет все рекорды. По созданным моментам действующие чемпионы Англии провели худший матч сезона (только чуть больше 2-х ожидаемых голов xG). Однако в том-то и дело, что тот же Агуэро превращает в гол удары из любых дистанций. Иногда даже кажется, что для игроков Манчестер Сити легче забить какой-то шедевральное гол, чем просто вколотить мяч с нескольких метров. Так неужели у Шахтера в матчах группового турнира Лиги чемпионов 2019/20 не будет никаких шансов на то, чтобы отобрать очки у команды Гвардиолы? Не совсем. Неожиданный шанс возник там, где и так ждали беды, ведь летом не удалось усилить позицию.

Манчестерцы проиграли борьбу за Де Лигта, Магуайра и других подобных топовых центрбеков, а теперь еще и потеряли Ляпорта – лидера всей АПЛ по количеству передач (323), безусловного лучшего читателя игры у "горожан" (8 перехватов за август, никто и рядом не стоял). Травмирован и Стоунз. Гвардиоле приходится наигрывать в центре обороны экс-опорника Шахтера Фернандиньо, и английские СМИ один за другим бьют тревогу: "Азартные игры Пепа, который так и не нашел замены Компани, дают о себе знать. Растет страх, что травма Ляпорта окажется очень серьезной" .

Попробовать сыграть в свою атакующую игру, как это успешно делал Ливерпуль в Суперкубке, отвечать собственными ловко закрученными комбинациями, высоко прессинговать один на один, и защита Сити может дрогнуть. Тем более, что даже Борнмут и Брайтон имели свои золотые возможности забить и зацепиться за результат.

Это признал и Гвардиола: "Я всегда чему-то учусь у Грэма Поттера, сегодня он дал мне хороший урок лично. Все могло быть по-другому, реализуй Брайтон чистые моменты при счете 1:0 или 2:0". К слову, это экс-наставник Эстерсунда, дважды бивший Зарю в Лиге Европы 2017/18. Команда Каштру должна также попробовать использовать защитные проблемы соперника, а не только сидеть и преимущественно беспомощно отбиваться, как это было в двух последних матчах Сити и Шахтера при Фонсеке.

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Ну, а тем временем Твиттер Манчестер Сити с юмором отметил фирменный ритуал нашего футболиста. Тот взял за привычку отмечать забитые голы, выпрыгивая на всех партнеров и наиболее эффектно попадая в кадр. "Может ли вообще празднование быть настоящим, если Зинченко не прыгает в группу игроков?" Партнер по Сити, который бережно придерживает Сашу за мягкое место, похоже, знает ответ на этот вопрос.