Зінченко – про роль Гвардіоли у своїй кар'єрі: Він все ще допомагає мені ставати кращим

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про співпрацю з наставником команди Хосепом Гвардіолою.

"Гвардіола багато зробив для мене особисто. Він все ще допомагає мені ставати кращим. Це неймовірне відчуття – працювати з найкращим менеджером у світі.

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Я пам'ятаю перший день, коли Хосеп сказав мені, що я буду грати на позиції лівого захисника. Після тренування він підійшов до мене: "Я бачу, що ти зможеш діяти на позиції лівого бека. У тебе вийде. Якщо будеш вдосконалюватися, ти отримаєш шанс". Все так і сталося. У Манчестер Сіті кожен чекає на момент, щоб скористатися своїм шансом.

Я не можу сказати, що це абсолютно нова для мене позиція. У мене є певний досвід гри лівого захисника. Зараз я проводжу в Сіті вже третій сезон. Уже звик і мені подобається. Але я все ще вчуся.

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У збірній України я виступаю в півзахисті, але коли повертаюся в клуб, мені потрібно миттєво перелаштуватися. Це абсолютно інша історія", – цитує Зінченка Manchester Evening News.