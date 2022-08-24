"Начать новый сезон УПЛ – важно для страны и всего украинского народа, потому что никто не был готов к такой ситуации. Люди все еще страдают, и нам нужно бороться каждый божий день везде, но нам также нужно продолжать двигаться вперед, жить своей жизнью. Люди заслуживают той жизни, которую они имели раньше.

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Я хотел бы поблагодарить УАФ и Президента Украины, которые сказали, что нам нужно проводить футбольный чемпионат. Я знаю, что там не будет лучших условий, но нужно продолжать. Посмотрю все игры, если это будет возможно.

Мне сложно представить, как это будет. Возможно, будет сирена, и игрокам придется прервать игру, но так важно показать остальному миру, что украинцы не сдаются и в любой ситуации продолжают действовать. Все дело в наших людях", – цитирует Зинченко официальный сайт Арсенала.

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