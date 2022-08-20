Зинченко вышел в стартовом составе, как и на премьерные 2 тура, когда его команда одержала две победы с уверенным преимуществом в счете. Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Арсенал на "Футбол-24", стартовал в 19:30. Команда Паркера начала с домашней победы над Астон Виллой (2:0). А вот неделю назад новичок АПЛ 2022/23 потерпел разгром 0:4 от Ман Сити, за который ранее выступал универсал сборной Украины. В то же время лондонцы вместе с действующими чемпионами – единственные, кому удалось собрать максимум очков в первых двух поединках.

Борнмут – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко в борьбе за продолжение победной серии против избитых экс-партнерами

"Вишни" испытывали самые большие проблемы в предыдущих матчах на своем правом фланге. Неудивительно, что оттуда пришел быстрый гол на 5 минуте. Жезус очень технично разобрался едва ли не со всей командой и создал супермомент для Мартинелли. Габриэл не поддержал порыв тезки, попав в голкипера, однако Эдегор добил в пустые ворота. Зинченко блестящей обработкой мяча в касание останавливает попытку контратаки Борнмута. Молчавший в первых двух турах Эдегор оформил дубль на 11 минуте – первый на взрослом уровне с тех пор, когда еще в 15 лет выдавал феерию в Норвегии. Сака бросил на ход Вайту, прострел Бена уже хотел было замыкать Жезус, но отпустил мяч и отдал некое подобие ассиста на норвежского капитана. Лондонцы реализовали обе свои ударные атаки на старте встречи.

Martin Odegaard has scored his first top-flight brace since October 2014 for Stromsgodset vs Lillestrom... when he was 15 years old. pic.twitter.com/qEm6lAt5SV — ARSENAL (@tomgunner14) August 20, 2022

Далее команда Артета взяла определенную паузу в части создания идеальных моментов, но продолжала регулярно заходить в чужие владения и бить из пределов штрафной. Защитники Борнмута наконец-то начали поспевать и накрывали попытки Жезуса, Габриэла и Сака. Зинченко подарил сопернику мяч в простой ситуации на линии своей штрафной. Борнмут едва не создал предпосылки для первого удара за 35 минут, но Александр мгновенно исправился и отобрал. Украинский универсал довольно остро навешивал с левого фланга – Сака не хватило росточка, чтобы замкнуть, а Жезуса снова не было в центре.

Лишь дважды в АПЛ за 14 лет все игроки одной команды ни разу не пробили и не коснулись мяча в чужой штрафной за весь первый тайм домашнего матча. В обоих случаях это был Борнмут. Другой матч случился в марте 2019 года, когда Манчестер Сити на этом же поле победил 1:0 с аналогичным достижением, а в стартовом составе также играл Зинченко (Жезус выходил на замену). После перерыва "вишенки" ощутимо прибавили после двух замен. Неудачно отборолся игрок сборной Украины в своей вратарской, пожар удалось погасить.

А на 52-й минуте Рэмсдейл на пару с арбитром подарил хозяевам первый удар. Игрок Борнмута отчетливо мешал голкиперу выбить мяч в поле, судья не остановил игру. Обошлось неточным дальним выстрелом. На 54-м произошло еще одно редкостное событие. Салиба забил второй гол в карьере – первый подобной красоты. Мартинелли подал с правого фланга, Джака скинул назад по удар, французский центрбек закрутил с линии штрафной так, что Зинченко аж за голову схватился. Сака с центра поля выводил Мартинелли фактически один на один с вратарем. Как и в одной из последующих атак, Габриэл очень неточно пробил.

Прострел Зинченко начал эффектную трехходовку. Джака в касание отдал, а Мартинелли с лета чуть не попал в дальний угол. Жезус сам отобрал с помощью высокого прессинга, сам и завершал после разрезного паса Эдегора, но судьи увидели незначительный офсайд. До сих пор без выездного гола Габриэл, хотя за его действия в первом тайме легендарный английский футболист и эксперт Гарри Линекер назвал бразильца превращенным в Месси. Джака привез неудачным пасом в своей трети. Первый удар Борнмута из пределов штрафной случился на 78 минуте. Прошло еще секунд 40, и Рэмсдейл уже потянул опасный удар Мура головой.

Тирни заменил Сака, Локонга вместо Джаки. Зинченко впервые отыграл полностью официальный матч за Арсенал. Еще несколько моментов упустили гости в концовке встречи. Со своей стороны Мур в очередной раз побеспокоил надежного Рэмсдейла. Арсенал первым набирает 9 очков в АПЛ 2022/23. Догнать команду Артеты может только Манчестер Сити, если победит в воскресенье Ньюкасл на выезде. У Борнмута остаются 3 балла – это 14 место.