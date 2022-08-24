Украина отмечает 31-ю годовщину Независимости. Поздравления с праздником пришли и из Туманного Альбиона.

"Премьер-лига и наши клубы продолжают стоять вместе с народом Украины", – говорится в заявлении АПЛ в Twitter. Также прикреплены несколько фотографий с поддержкой Украины.

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Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, тоже приобщился к поздравлениям. "Мы продолжаем быть солидарными с народом Украины в его День Независимости", – написали "ириски". В другом посту Эвертон прикрепил фотографию с портретом Виталия Миколенко.

Отреагировал и Ньюкасл, в составе которого украинцев нет. "Мы с народом Украины", – самый богатый клуб АПЛ выразил и свои слова поддержки.

Арсенал, цвета которого недавно защищает Александр Зинченко, специально ко Дню Независимости Украины опубликовал небольшое интервью с нашим футболистом.

The Premier League and our clubs continue to stand together with the people of Ukraine. #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZNcN0oKgME — Premier League (@premierleague) August 24, 2022

| We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day #StandForFreedom pic.twitter.com/vZUSJYbcqT — Everton (@Everton) August 24, 2022