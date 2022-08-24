"Почати новий сезон УПЛ – важливо для країни та всього українського народу, бо ніхто не був готовий до такої ситуації. Люди все ще страждають, і нам треба боротися кожен божий день усюди, але нам також треба продовжувати рухатися вперед, жити своїм життям. Люди заслуговують на те життя, яке вони мали раніше.

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Я хотів би подякувати УАФ та Президенту України, які сказали, що нам треба проводити футбольний чемпіонат. Я знаю, що там не буде найкращих умов, але треба продовжувати. Подивлюся всі ігри, якщо це буде можливо.

Мені важко уявити, як це буде. Можливо, буде сирена, і гравцям доведеться перервати гру, але так важливо показати решті світу, що українці не здаються і в будь-якій ситуації продовжують діяти. Вся справа у наших людях", – цитує Зінченка офіційний сайт Арсенала.

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