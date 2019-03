Аякс рискует потерять пол состава: кто разворовывает главную сенсацию Лиги чемпионов

Амстердамский Аякс переживает настоящую сказку, выбив мадридский Реал на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако успехи нидерландского гранда – его же проклятие.

После фантастических 1:4 на Сантьяго Бернабеу футболисты Аякса привлекли к себе внимание чуть ли не всех европейских грандов. Наиболее перспективные исполнители попали на радар таких мастодонтов как Барселона, Бавария, Ювентус или Атлетико. Факс в офисе самой титулованной команды Нидерландов просто закипает от количества предложений с кругленькими суммами. Аякс настолько поразил своим выступлением в Лиге чемпионов, что уже следующим летом, независимо от дальнейших результатов, рискует потерять больше половины основного состава, информирует Marca.

Де Йонг выбрал Месси и Ко

Первым чемоданы собрал феноменальный 21-летний хавбек Фрэнки де Йонг, который с 1 июля этого года станет полноценным игроком каталонской Барселоны. "Новый Хави", как многие называют мегаталановитого футболиста, будет защищать цвета "блаугранас" как минимум до конца сезона 2023/24. Жесткую борьбу за воспитанника Виллема также вели ПСЖ и Манчестер Сити, однако наибольший талант нидерландского футбола за последнюю декаду выбрал Камп Ноу после отчаянного маневра Жозепа Бартомеу.

Президент Барсы практически в последний момент вырвал де Йонга из пасти заклятого трансферного врага "кулес" ПСЖ. Несмотря на то, как Фрэнки поиздевался над обладателем "Золотого мяча" в Мадриде, сейчас 75 млн евро, заплаченные каталонцами, выдаются мизерной суммой. После потенциального выхода Аякса в полуфинал или финал Лиги чемпионов, его стоимость может перевалить и за сотню.

Де Лигт также на пути в Барселону

Капитан амстердамской банды и один из самых перспективных центрбеков современности мечтает отправиться в Сьюдад Кондаль вслед за своим другом Фрэнки де Йонгом. 19-летний защитник, который стал непроходимой стеной для игроков Реала на Бернабеу, неоднократно признавался в симпатиях к каталонскому клубу. В конце концов, заинтересованность в подписании де Лигта публично подтвердил Хосеп Бартомеу: "Мы следили за ним некоторое время. Он находится в нашем трансферном списке. Март – время принятия важных решений. В этом месяце мы обсудим эту тему, когда будем планировать летнюю кампанию".

Атлетико вроде бы тоже стремится усилиться де Лигтом, которого на Ванда Метрополитано считают идеальной заменой Лукасу Эрнандесу. Последний, напомним, находится в шаге от перехода в мюнхенскую Баварию. Исполнительный директор и главный акционер мадридского клуба Анхель Хиль Марин надеется, что 80-ти млн евро, вырученных на продаже француза, окажется достаточно, чтобы убедить Аякс. Однако самая большая проблема "матрасников" – желание самого игрока, который грезит Камп Ноу.

Тальяфико хочет работать с Симеоне

В отличие от своего молодого партнера по обороне, Николас Тальяфико готов попытать счастья именно на Ванда Метрополитано. 26-летний игрок сборной Аргентины – один из главных кандидатов на замену бразильцу Фелипе Луишу, который летом покинет Атлетико на правах свободного агента. Спортивный директор "индейцев" Андреа Берта и главный тренер команды Диего Симеоне вроде бы контактировали с воспитанником Банфилда сразу после матча Реал – Аякс. Говорят, что "Чоло" остался поражен большой работоспособностью и тактической грамотностью своего соотечественника.

Тальяфико даже не скрывает, что хотел бы поработать с Симеоне: "Если он обратил на меня внимание, значит я делаю все правильно. Для меня было бы большой честью играть под его руководством. Однако сейчас мне нужно думать о Аяксе, ведь мы все еще берем участие в трех турнирах".

Зиеш – на прицеле у Баварии

Взрывной марокканский вингер считается главным кандидатом на замену Арьену Роббену в Баварии. "Ротэн" уже сделали первое предложение амстердамскому клубу по трансферу 25-летнего футблолиста, стоимость которого оценивается в 35 млн евро. В текущем сезоне Зиеш полностью раскрыл свой талант, оофрмив дабл-дабл из голов и передач – 19+15. Его контракт с Аяксом рассчитан до 2021 года.

Мазрауи грезят в Валенсии

Знаменитый в прошлом испанский вингер, а ныне один из скаутов Валенсии Висенте Родригес едва ли не каждую неделю посещает матчи Аякса, чтобы посмотреть за игрой 21-летнего марокканца. Нуссаир Мазрауи стал одним из открытий не только Эредивизии, но и Лиги чемпионов, забив два гола в самом престижном еврокубке. "Летучие мыши" надеются, что быстрый и технический хавбек без проблем влиеться в атакующее триденте команды Марселино рядом с Гонсало Гедешем и Родриго. Лишь несколько дней назад Мазрауи продлил контракт с Аяксом до 2022 года, однако президент Валенсии Питер Лим надеется, что предложение в 20-25 млн евро убедит амстердамцев отпустить игрока.

Онана – назад в Барселону

Камерунский голкипер, который только три года назад покинул каталонский гранд, где защищал ворота молодежки, может стать игроком первой команды "блаугранас". Барселона рассматривает 22-летнего кипера, как замену Ясперу Силлессену. Опытный голландец, скорее всего, покинет Камп Ноу в поисках стабильной игровой практики, поэтому каталонцам придется выходить на трансферный рынок в поисках дублера для тер Штегена. Недавно в интервью изданию Marca Онана заявил, что возвращение в Сьюдад Кондаль – его большая мечта. Специализированный портал Transfermarkt оценивает камерунца в 28 млн евро.