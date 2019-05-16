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Аякс назвал лучшего игрока сезона – это не Де Лигт

16 мая 19:45 303 Читати українською
Аякс назвал лучшего игрока сезона – это не Де Лигт
Хаким Зиеш / Reuters

Амстердамский Аякс удивил именем победителя в номинации "Игрок года".

Победу в номинации получил марокканец Хаким Зиеш, сообщает твиттер "аяксидов".

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Полузащитник смог опередить таких звезд команды как Маттейс Де Лигт, Френки де Йонг и Душан Тадич. 26-летний хавбек провел 29 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 16 голов и отдал 21 ассист.

Аякс разгромил Де Графсхап, стал чемпионом и установил национальный рекорд

Этот сезон сложился для Аякса просто сказочно. Команда выиграла оба внутренних трофея и смогла дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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Аякс Аякс Нидерланды Хаким Зиеш Хаким Зиеш
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