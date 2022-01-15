"У Андрея Шевченко мало тренерского опыта. Наверное, нет понимания, как тренировать клубную команду. До назначения в Дженоа он работал только со сборной — это немного другое. Работа с национальной командой отличается.

Шевченко официально уволен из Дженоа

Зидан вообще начинал с детей в Реале, а потом стал главным. Пока у Шевченко нет тренерского и жизненного опыта — без этого трудно работать. Надо пройти все ступени тренерства: от детского тренера, тренера дубля и так далее. Дай бог, чтобы у него все получилось", – цитирует Заварова Championat.

Напомним, Шева успел проработать у Дженоа около двух месяцев, проведя у руля "грифонов" 11 матчей, в которых одержал только одну победу.

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