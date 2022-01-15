"Андрій Шевченко має мало тренерського досвіду. Напевно, нема розуміння, як тренувати клубну команду. До призначення в Дженоа він працював лише зі збірною — це трохи інше. Робота із національною командою відрізняється.

Шевченко офіційно звільнений з Дженоа

Зідан взагалі починав із дітей у Реалі, а лише потім став головним. Поки Шевченко не має тренерського та життєвого досвіду — без цього важко працювати. Треба пройти всі сходинки тренерства: від дитячого тренера, тренера дублю і так далі. Дай бог, щоб у нього все вийшло", – цитує Заварова Championat.

Нагадаємо, Шева встиг пропрацювати у Дженоа близько двох місяців, провівши біля керма "грифонів" 11 матчів, в яких здобув лише одну перемогу.

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