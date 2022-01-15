Андрей Шевченко недолго задержался на Апеннинах. Его тренерская карьера в Дженое длилась около двух месяцев.

45-летний специалист официально уволен с должности главного тренера "грифонов", сообщает пресс-служба клуба .

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С Шевченко решили попрощаться после серии неудачных результатов. Последней каплей стало поражение от Милана в Кубке Италии. Также команда под его руководством не выиграла ни одного матча в Серии А (3 ничьи и ни одной победы в 9-ти поединках чемпионата, разница мячей 3:15).

Напомним, экс-тренер сборной Украины возглавил генуэзцев в начале ноября, подписав контракт до завершения сезона 2023/24. На этой должности Андрей Шевченко заменил Давиде Баллардини.

Сейчас Дженоа крепко засела в зоне вылета – 19 место после 21-го тура и отставание в 5 очков от спасительной 17-й позиции. Это первая отставка в тренерской карьеры украинца. В августе прошлого года он покинул национальную команду по истечении срока действия контракта.

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