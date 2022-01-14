Эмоциональное возвращение домой

Милан только начинал свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Италии. В свою очередь, Дженоа уже преодолела два раунда. "Грифоны" прошли Перуджу (3:2) и Салернитану (1:0). "Гранатовых" побеждали уже с Андреем Шевченко во главе. Сегодняшний матч для украинского специалиста может иметь решающее значение. Итальянские СМИ все громче говорят об отставке. К слову, Шевченко имел возможность напрямую управлять командой у поля. Тест на коронавирус снова был отрицательным.

"Шева – легенда навсегда": фанаты Милана тепло встретили украинского тренера

Месяц назад Дженоа дома пропустила от Милана три "сухих" мяча. Параллелей с тем матчем проводить не стоит. В первую очередь из-за изменений в составах. Стефано Пиоли внес ряд корректив, оглядываясь на лазарет и необходимость ротации. У генуэзцев другие причины. Прибыло немало новичков, и все оказались в основе. Эстигор и Гефти уже играли раньше, а вот Келвин Йебоа дебютировал. Также отметим возвращение в стартовый состав Филиппе Кайседо. Наконец-то Шевченко получил подбор исполнителей для схемы 4-3-3.

Еще больше эмоций придавал символизм. Украинский специалист возвращался домой. Именно под таким соусом итальянская пресса анонсировала отчетное противостояние. Шевченко провел в футболке Милана самые успешные годы своей карьеры. Выиграл ряд трофеев, забил 175 голов. Публика на Сан-Сиро этого не забыла. Болельщики устроили овации для тренера сегодняшнего соперника своих любимцев. В конце концов, не только Шевченко. Мауро Тассотти тоже. Он провел в Милане, только вдумайтесь, 25 лет как игрок и как тренер. Такое не забывается. Конечно, им хотелось бы предстать перед этими трибунами при других обстоятельствах, но выбирать пока не приходится.

Ровная игра, но Шевченко впереди

Очень скоро Шевченко дали понять, что на поле такой любезности не будет. Уже на 3-й минуте Даниэль Мальдини начал забег от центрального круга, обыграл соперников один за другим, но уже в штрафной не поделился мячом с партнером и сумел выжать только угловой. После первой подачи Тео бил после подбора – еще один угловой. На этот раз было еще опаснее. Крунич выпрыгнул выше всех, но пробил только в перекладину. Милан интереснее смотрелся в атаке, но не забил.

Возможное "увольнение" Шевченко в видеообзоре матча Милан – Дженоа – 3:1

А вот Дженоа уже один из первых подходов к воротам Меньяна провела результативно. Интересно, что все сделали центрбеки. Ванхойсден классно пробил метров с 20-ти. Французский голкипер перевел на угловой. Подача и Лео Эстигор забил свой дебютный гол в Италии. Эрнандес даже не попытался помешать норвежцу.

Забитый мяч придал подопечным Шевченко уверенности. Игра окончательно стала ровной. Если до этого гости не уступили только в контроле, то теперь ничем не уступали и в атаке. Экспериментальный состав Милана, по всей видимости, не был готов к такому сценарию. На поле не было даже тени команды, идущей второй в чемпионате. В первой половине Дженоа ничем не уступала более статусному сопернику. Другое дело, что логичным итогом была бы ничья. В конце концов, кто виноват, что "россонери" так несерьезно отнеслись к своим моментам. По негативу – Стефано Пиоли пришлось производить вынужденную замену. Томори почувствовал боль в колене и не смог продолжить игру.

На поле – только Милан

Второй тайм начался с обмена острыми выпадами. Начала Дженоа. Экубан прорвался сквозь оборонительные редуты и пасом на краю вратарской нашел Йебоа. Келвин пробил неакцентированно, а Портанова не смог подправить. Очень близки генуэзцы были ко второму голу. Милан подготовил соответствующий ответ. Неожиданно на ударной позиции оказался Габбия. Центрбек бил с нескольких метров, но Шемпер спас. Феноменальный сейв хорватского голкипера!

Милан начал давить все сильнее. Атаковать все интенсивнее и опаснее. Дженоа вроде бы и не пыталась садиться в глубокую оборону, но и выйти на чужую половину совсем не удавалось. Другое дело, что и в обороне не все было идеально. Моменты у владений Шемпера возникали регулярно. Ребич, Жиру, Мальдини, Мессиас – у каждого из них был шанс (у кое-кого даже не один). Стефано Пиоли попытался еще больше усложнить жизнь Шевченко. Наставник Милана выполнил тройную замену, выпустив Леау, Бакайоко и Браима. Подобной роскоши у украинского специалиста просто нет. Таковы сейчас кадровые реалии Дженоа.

Нельзя сказать, что это последствие перестановок, но Милан забил. Тонали и Эрнандес организовали атаку левым флангом. Тео выполнил подачу в центр штрафного. Там Жиру легко продавил оппонента и направил мяч в девятку. Шестой гол француза за Милан, шестой – на Сан-Сиро. Через несколько минут Оливье мог и дубль оформить. Момент-близнец. Все тот же навес с левого фланга, все там же форвард, бьет в похожем стиле... Совсем немного не попал в створ. И не скажешь, что это было бы нелогично. Во втором тайме на поле только одна команда. "Россонери" тотально доминируют.

На последних минутах никакого штурма не было. Точнее – не было шансов его заметить. Фактически штурмом можно назвать все то, что делал Милан в течение всего второго тайма. Дженоа устояла. По крайней мере, в основное время. Победителя должен был определить овертайм.

Дженоа не вистачило сил

Перевели дыхание и поехали дальше. Все то же самое – "россонери" никак не могут конвертировать свое преимущество в забитые мячи. Гости думают, как бы только не умереть от усталости. В какой-то момент удар держит только Шемпер. Буквально. Леау оставил в дураках Эстигора, направил мяч между ног норвежцу в дальний угол. Голкипер спас. Очередное "Браво!" Адриану. Через несколько минут зрителем уже был даже он. Тонали зарядил пушку метров с 27-ми. Около девятки.

Только после ста минут игры Милан наконец-то получил то, чего заслуживал. Быстро разыграли заработанный стандарт миланцы. Леау получил передачу на левом фланге, сместился поближе к центру и, наверное, планировал подачу на дальнюю штангу, а получился фантастический заброс в дальний угол. Не в чем обвинить голкипера, Рафаэл и сам в шоке! Феноменальное голасо! И чтобы совсем не было нервов, Милан забил третий. Эрнандес выполнил очередной рейд, простреливший на Салемакерса. Бельгиец пробил в противоход голкиперу. 3:1. Милан вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары Лацио – Удинезе.

Андрею Шевченко точно не должно быть стыдно за этот матч. Он впервые сумел использовать схему 4-3-3. И она дала свои плоды. В первом тайме генуэзцы ни в чем не уступили Милану. Да и своей главной проблемы лишились. Появились моменты, удары и голы. Точнее – один гол. Жаль, что все осталось в раздевалке. После перерыва Дженоа на поле не было. То, что "россонери" увеличат темп, читалось. Дженоа играла на грани своих ресурсов. Да, их пока хватает лишь на тайм достойной борьбы с полурезервным составом Милана. Но ведь и задачи у команд совсем разные.

Рафаэль Леау буквально сметал подопечных Шевченко со своего пути. Вот такого игрока мог Стефано Пиоли выпустить на замену. Тогда как каждая перестановка в составе Дженоа была осуществлена ​​под девизом: "Как бы ни стало хуже". Стало. И это ожидаемо. Когда Милан включил максимальные мощности, поражение гостей стало лишь вопросом времени. Они продержались до овертайма.

Скорее всего, разговоры об отставке Шевченко не утихнут. Возможно, его таки уволят. Однако это будет очень несправедливо. Самая большая ошибка украинского специалиста в том, что он пришел менять Дженоа, а не спасать от вылета. Строить команду. Процесс запущен и уже заметны последствия. Этого может оказаться маловато для сохранения прописки в элите, но тренерский штаб нужно оставить. Этим руководство подтвердит, что выбирало проект, приглашая экс-наставника сборной Украины, а не просто соблазнилось его громким именем. Тем более новички уже начинают приносить результат.

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