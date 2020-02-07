Барселона, Реал і Атлетіко вперше за 17 років не зіграють у півфіналі Кубка Іспанії

Серхіо Рамос та Ліонель Мессі більше не зіграють у цьогорічному розіграші Кубка Іспанії / Getty Images

Фаворити турніру вперше за більш ніж півтора десятиліття вилетіли з турніру на такій ранній стадії.

У цьогорічному Кубку Іспанії напередодні було встановлено досягнення зі знаком мінус – у півфінальних поєдинках турніру вперше за 17 років не буде жодного представника традиційної топ-3 останніх років, повідомляє Mister Chip.

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Нагадаємо, мадридський Атлетіко вилетів на стадії 1/16 від Леонеса, а Реал і Барселона зазнали поразок в 1/4 фіналу від Реал Сосьєдада і Атлетіка з Більбао відповідно.

Цікаво, що востаннє таке ставалось ще у сезоні-2002/03 – тоді у фінал вийшли Рекреатіво і Мальорка, яка розгромила острів’ян з рахунком 3:0.

У поточному сезоні Кубок Іспанії розіграють між собою Гранада, Мірандес, Реал Сосьєдад і Атлетік.

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