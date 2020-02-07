Альба: У нас кидають достатньо гівна ззовні, щоб ми кидались ним між собою

Захисник Барселони Жорді Альба висловився з приводу останніх подій у каталонському клубі.

"У кожного є своя думка. Але до цієї ситуації мають відношення лише гравці і тренерський штаб. У нас кидають достатньо гівна ззовні, щоб ми кидались ним між собою. На полі ми довели, що залишаємося командою.

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Абідаль був хорошим гравцем, його дуже люблять вболівальники, і саме тому він повинен розуміти, що відбувається у роздягальні. Він повинен знати, як почувають себе футболісти.

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Щодо вильоту з Кубка Іспанії... Я думаю, що ми провели дуже гарну гру, одну з найкращих в сезоні. Прикро за гол на останній хвилині, але це футбол. Я дуже пишаюся командою, особливо щодо якості гри. Нам потрібно продовжувати так і надалі", – цитує Альбу видання Marca.

Нагадаємо, Барселону вже кілька днів буквально "штормить": після звільнення тренера Ернесто Вальверде спортивний директор "блаугранас" Ерік Абідаль натякнув, що наставник покинув свій пост з подачі деяких гравців. Ліонель Мессі звинуватив Абідаля у брехні і зажадав конкретних імен.

А вчора "синьо-гранатові" припинили свої виступи у Кубку Іспанії, мінімально поступившись вже у доданий час Атлетіку з Більбао.

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