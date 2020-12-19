Наставник Реала в который раз вынужден отвечать на неудобные для себя вопросы относительно своего будущего в Мадриде.

"Серхио Рамос хочет продолжить выступления в Мадриде – это главное. Он очень заботится о себе, поэтому много лет играет на высоком уровне. Меня не удивляет то, что он делает. Результативность Бензема? Он просто стал более зрелым в последние годы, а качественным футболистом он был всегда. Раньше всех беспокоило, что он мало забивает, но я не придавал этому значения.

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Что касается моего будущего, то я не собираюсь ничего просить и не ставлю себе никаких оценок. У меня контракт до 2022 года, поэтому я просто наслаждаюсь ежедневным пребыванием в лучшем клубе мира.

Может ли кто-то покинуть Реал в январе? Я доволен всеми игроками, но может случиться все, что угодно, – цитирует Зидана Mundo Deportivo.

Заметим, недавно французский тренер был в шаге от отставки, однако игроки Реала спасли своего наставника победой над Боруссией М и выходом в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы.

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