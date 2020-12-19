"Я думаю, что Реал и Барселона – это топовые клубы... Мы никогда не знаем, что произойдет в будущем, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов вместе со своим нынешним клубом.

FIFA The Best-2020: символическая сборная года

Как долго я буду играть за Ливерпуль? Это непросто, но сейчас я могу сказать, что все в руках клуба. Конечно, я хочу побить клубные рекорды, повторюсь, каждый рекорд в клубе, но все в руках клуба", – рассказал Салах в интервью AS.

К слову, египтянин провел 20 матчей в составе Ливерпуля, записав в свой актив 14 голов и 3 ассиста.

Ливерпуль – Тоттенхэм: явный фаворит на чемпионство, у Клоппа растет новый монстр, Моуринью перемудрил, но мог выиграть