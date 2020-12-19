Наставник Реала вкотре змушений відповідати на незручні для себе запитання щодо свого майбутнього в Мадриді.

"Серхіо Рамос хоче продовжити виступи в Мадриді – це головне. Він дуже дбає про себе, саме тому багато років грає на високому рівні. Мене не дивує те, що він робить. Результативність Бензема? Він просто став зрілішим останніми роками, а якісним футболістом він був завжди. Раніше всіх турбувало, що він мало забиває, але я не надавав цьому значення.

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Що стосується мого майбутнього, то я не збираюся нічого просити і не ставлю собі жодних оцінок. У мене контракт до 2022 року, тому я просто насолоджуюся щоденним перебуванням в найкращому клубі світу.

Чи може хтось покинути Реал у січні? Я задоволений всіма гравцями, але може трапитися все, що завгодно, – цитує Зідана Mundo Deportivo.

Зауважимо, нещодавно французький тренер був за крок від відставки, проте гравці Реала врятували свого наставника перемогою над Борусією М та виходом у плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця групи.

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