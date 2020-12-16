Зінедін Зідан має дев'ять життів – це вже офіційно доведено тренерською кар'єрою в Реалі. Після закономірних поразок від Алавеса і Шахтаря про звільнення французького фахівця не говорив хіба що лінивий, але він знову відродився, мов той фенікс із попелу. Мадрид виграв усі свої фінали, від яких залежало майбутнє тренера. Ба більше, "бланкос" фінішували першими у валідольній групі ЛЧ, наздогнали лідерів Прімери – Сосьєдад з Атлетіко. Зізу "поклав на лопатки" Сімеоне, Лопетегі, Розе і Гарітано, видавши феноменальну серію із підсумковими 8:1. Перес знову може спати спокійно, а Почеттіно доведеться зачекати щонайменше до літа.

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Щоправда, нова формула успіху не залишає шансів окремим виконавцям королівського клубу. Вони переживають тотальний "остракізм", адже Зідан робить ставку на коротку обойму. Уже немає так званого "Мадриду Б", який дозволяв перевести подих основі перед вирішальними баталіями у Лізі чемпіонів. Масштабні ротації відійшли у минуле. Одні банально не витримують шаленого пандемічного графіку, інші – борються з травмами. 14 гравців регулярно виходили на поле після фіаско на Олімпійському. Француз довіряє лише перевіреним бійцям. Звідси й скрутне становище нашого Андрія Луніна. Українець, на жаль, входить до числа тих, хто міцно засів на лаві запасних (див. таблицю нижче).

Зідан своїми рішеннями фактично визначив кадрову ієрархію, насамперед в обороні. Одріосола потрапляв у заявку, але щоразу опинявся на лаві, хоча той же Карвахаль, конкурент молодого баска, не грав проти Гладбаха і Севільї. У цих поєдинках чудово проявив себе більш універсальний Лукас Васкес. Останнього зараз називають другою опцією Зізу на правому фланзі. Одріосола, швидше за все, може пакувати валізи. Едер Мілітао також не входить у плани тренера. Психологічно не стійкий бразилець програв конкуренцію навіть ветерану Начо, який має усі шанси стати ще одним "one club man". Форма екс-гравця Порту дозволяє сподіватись на продовження контракту. Цікавий кейс: ніколи не вважався основним, але проведе в Мадриді усю кар'єру.

Менді остаточно витіснив Марсело, ключового виконавця Зізу на першому етапі. Бразилець майже не отримує ігрової практики після міжнародної паузи – 65 хвилин у ганебному матчі з Кадісом, і до побачення. Поки зірковий ветеран втрачає недоторканність (див. таблицю нижче), 25-річний француз сповна користується шансом. Він провів максимальні 360 хвилин у доленосних для "бланкос" протистояннях. Подейкують, що Мадрид хотів би достроково припинити співпрацю з Марсело (контракт до 2022-го) і повернути Серхіо Регілона. Боси Реала начебто сильно шкодують через продаж талановитого іспанця. Так, його можна буде викупити за 50 млн євро, але це колосальна втрата на рівному місці, через яку Перес і Зідан серйозно побили горщики.

Другу молодість переживає супердосвідчений Лука Модріч. Володар "Золотого м'яча-2018", якого зарано почали списувати з рахунків, виявився самодостатньою бойовою одиницею. Допомогла нестабільність Едегора, травматичність Феде Вальверде і слабкий характер Іско. Так, уругваєць вийшов зі старту на Більбао, але показово, що принципове дербі з Атлетіко розпочинало магічне тріо Модріч-Каземіро-Кроос. Статус хорвата підтверджується цифрами. Він – третій за кількістю хвилин у сезоні 2020/21 (1338). Попереду лише двоє – Варан з Куртуа. Нагадаємо, мова йде про 35-річного футболіста, який відмовляє американцям та китайцям, аби працювати в умовах величезних навантажень і насолоджуватись грою на найвищому рівні.

Зідан вносить мінімальні корективи по ходу матчів. Француз використав ліміт замін лише у 4-х поєдинках з 19-ти (Кадіс, Уеска, Валенсія, Алавес). На Рамон Санчес Пісхуан француз обмежився однією (Асенсіо замість Родріго), проти Борусії М – двома. Далі було по 3 з 5-ти можливих. Зізу – третій наставник Ла Ліги з найменшою кількістю замін (3,59 за гру) після відомих консерваторів – Сервери і Бордаласа. Зміна мадридського курсу наразі негативно позначається на перспективах Луніна. Це єдиний гравець першої команди Реала, за винятком кантерано Альтубе, без досвіду гри в офіційних зустрічах.

Наші джерела в Іспанії переконують, що Андрій робить усе правильно, максимально віддається на тренуваннях, і до нього немає жодних претензій. Єдина проблема – посткарантинний календар. Зізу боїться ризикувати, тим паче, після недавніх провалів з потенційною відставкою. Луніну доведеться чекати на Кубок Іспанії, усі вершки – для Куртуа. За найбільш оптимістичними прогнозами, наш чемпіон світу (U-20) дебютує в другій половині січня, коли Реал розпочне боротьбу за Копа дель Рей. Зазначимо, що варіант з черговою орендою в Мадриді не розглядають. Кіперу збірної України варто набратися терпіння.

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