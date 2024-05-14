Тоттенхэм принимает Манчестер Сити в рамках 34 тура АПЛ. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Тоттенхэм – Манчестер Сити стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно смотреть на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Ukraine.

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Манчестер Сити имеет 21-матчевую беспроигрышную серию в АПЛ и ведет борьбу за чемпионство – одно очко отставания от Арсенала с игрой в запасе. Четыре предыдущих выезда в рамках АПЛ на стадион Тоттенхэма завершились для Гвардиолы поражениями без единого забитого гола. Сегодня "шпоры" могут приблизить Арсенал к трофею.

Стартовые составы команд

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Драгушин, Ван де Вен – Хёйберг, Бентанкур, Сарр – Джонсон, Сон, Маддисон.

Запасные: Остин, Эмерсон, Скипп, Холл, Ло Чельсо, Браян, Кулусевски, Мур, Скарлетт.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол – де Брюйне, Родри, Ковачич – Силва, Холанд, Фоден.

Запасные: Ортега, Стоунз, Аке, Грилиш, Доку, Альварес, Нуньеш, Бобб, Льюис.