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Зидан: Реалу нужен именно такой Азар

5 октября 22:59 52 Читати українською
Зидан: Реалу нужен именно такой Азар
Зинедін Зидан / BBC Sport

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу над Гранадой (4:2) в матче 8 тура Ла Лиги.

2’ Карим Бензема
45+2’ Эден Азар
61’ Лука Модрич
90+2’ Хамес Родригес
 
Дарвин Мачис 69’
Домінгуш Дуарте 77’
2’ Карим Бензема
45+2’ Эден Азар
61’ Лука Модрич
69’ Дарвин Мачис
77’ Домінгуш Дуарте
90+2’ Хамес Родригес

"Хотим большего, мы перфекционисты. У нас нет лёгких матчей, поэтому нужно с первой минуты быть в игре. Можем быть довольны, поскольку находимся на вершине турнирной таблицы, но это путешествие будет долгим. Впереди нас ждёт тяжёлая работа.

Дебютный гол Азара и шедевр Модрича в видеообзоре матча Реал – Гранада – 4:2

Нам нужно сосредоточиться на положительных вещах. «Реал» должен стать лучше, и это то, над чем мы будем работать. Сейчас наша команда лучше, чем месяц назад, и мы продолжим в том же духе.

Выступление Эдена Азара? Он нам нужен именно такой: играющий хорошо и забивающий голы. Эден хотел отличиться. В раздевалке он выглядел очень счастливым. Мы рады за него. Надеюсь, этот гол станет одним из многих", – цитирует Змдана официальный сайт Реала.

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Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Гранада Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Гранада Гранада Испания
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