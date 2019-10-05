Зидан: Реалу нужен именно такой Азар

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу над Гранадой (4:2) в матче 8 тура Ла Лиги.

"Хотим большего, мы перфекционисты. У нас нет лёгких матчей, поэтому нужно с первой минуты быть в игре. Можем быть довольны, поскольку находимся на вершине турнирной таблицы, но это путешествие будет долгим. Впереди нас ждёт тяжёлая работа.

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Нам нужно сосредоточиться на положительных вещах. «Реал» должен стать лучше, и это то, над чем мы будем работать. Сейчас наша команда лучше, чем месяц назад, и мы продолжим в том же духе.

Выступление Эдена Азара? Он нам нужен именно такой: играющий хорошо и забивающий голы. Эден хотел отличиться. В раздевалке он выглядел очень счастливым. Мы рады за него. Надеюсь, этот гол станет одним из многих", – цитирует Змдана официальный сайт Реала.

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