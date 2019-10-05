Дебютный гол Азара и шедевр Модрича в видеообзоре матча Реал – Гранада – 4:2

Реал победил Гранаду в матче 8 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Гранада.

Мадридский Реал в матче 8 тура Ла Лиги дома принимал Гранаду. Уже на 2-й минуте встречи Карим Бензема открыл счет, замкнув прострел Гарета Бэйла. На 45+2 Федерико Вальверде не выключился из борьбы за мяч и отдал ассист на Эдена Азара, а бельгиец перебросил голкипера гостей и забил свой первый гол за Реал в официальных матчах.

Реал ярко перестрелял Гранаду в матче лидеров Примеры – дебютный гол Азара, шедевр Модрича, гениальный Бензема

После перерыва бельгиец ассистировал на Луку Модрича, который забил фантастический третий гол, пробив в девятку ворот из-за пределов штрафной. Но вскоре Альфонс Ареола привез пенальти в свои ворота, который не смог отразить, а еще позже Варан не удержал Дуарте, и тот переправил мяч в сетку ворот "сливочных". Однако, в компенсированное арбитром время Хамес Родригес снял все вопросы о победителе.