Реал ярко перестрелял Гранаду в матче лидеров Примеры – дебютный гол Азара, шедевр Модрича, гениальный Бензема

Мадридский Реал победил Гранаду (4:2) в рамках 8-го тура Ла Лиги и сохранил за собой лидерские позиции. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Реал в конце сентября выдал хорошую серию, в ходе которой набрал 7 очков за 3 матча Примеры, не пропустил ни одного гола от Атлетико, Осасуны, Севильи и выбрался на вершину турнирной таблицы. Однако о выздоровлении говорить рано – на неделе "сливочные" дома опозорились в Лиге чемпионов, спасая ничью со скромным Брюгге после 0:2.

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Гранада – главная сенсация испанского футбола на старте сезона. Еще весной андалузцы играли в Сегунде, а к матчу с Реалом подходили на втором месте Примеры. Гранада имела 5-матчевую беспроигрышную серию, во время которой неожиданно, но заслуженно прибила Барселону. На Бернабеу скромная команда ехала не безнадежным аутсайдером – ожидались проблемы для Мадрида.

Впрочем, уже на второй минуте хозяева повели в счете. Одриосола справа подключил Бейла, а тот "шведой" вырезал роскошный пас на дальнюю штангу. Там караулил Бензема – француз расстрелял ворота без шансов для голкипера. Гранада апеллировала, что перед тем в штрафной Реала мяч попал в руку Рамосу, но арбитр нарушения не зафиксировал.

Бензема весь матч находился в центре внимания. Сам выходил на ударную позицию, подыгрывал партнерам, эффективно отходил на левый фланг. В одном из эпизодов Карим зрячей передачей отпасовал на пустые ворота Вальверде, но тот умудрился головой пробить прямо в голкипера. Затем Рамос исполнял штрафной из выгодной позиции – мяч неприятно срикошетил от стенки и немного разминулся со штангой.

Карвахаль из-за эпидемии травм вынужденно вышел слева в обороне, но неплохо освоился на этой позиции. Сначала сместился в полуфланг и пробил правой – заблокировали, потом запрессинговал соперника в середине поля и вышел на свидание с вратарем. Ту атаку разогнал вездесущий Бензема, поддержал классным пасом в касание Кроос, однако Карвахаль не сумел переиграть в ближнем бою Силву.

Единственная неприятность для "сливочных" в первом тайме – быстрая замена Тони Крооса. Немец почувствовал дискомфорт и на 34-й минуте уступил место Модричу. Гранада старалась держать оборону дальше от собственных владений, но сама почти ничего не создавала. Пуэртас пробил головой после прострела с левого фланга, затем он же разрядил пушку издалека – мимо цели.

В конце тайма еще несколько раз своей активностью обострял Бензема, а Бейл претендовал на пенальти – судья проигнорировал. Реал все же удвоил преимущество до перерыва, когда Вальверде выцарапал мяч в центре поля и вывел на ударную позицию Азара. Эден из сложной ситуации сумел эффектно перебросить голкипера и забить дебютный гол в официальном матче за Реал.

Азар забил свой первый гол за Реал в официальных матчах

Вторая половина встречи началась с удара Эрреры, с которым без проблем справился Ареоля. Гранада попыталась завладеть инициативой, но голевых моментов не создавала. Затем игра замедлилась, соперники начали нарушать правила, Сольдадо мог и красную карточку получить после неигрового удара по Каземиро. Завершился этот отрезок третьим голом Реала.

Вальверде на фланге отобрал мяч и отдал на Азара, Эден сместился в центр, параллельно обыграв двух соперников, и откинул немного назад. Там со сферой встретился Модрич. Хорват сотворил невероятную красоту – издалека выстрелил точно в "девятку". На этом, казалось, любая интрига умерла.

Однако Ареоля возомнил о себе слишком много и решил пофинтить в собственной штрафной. В итоге потерял мяч и случайно сбил Фернандеса – пенальти. Мачис легко реализовал удар с 11 метров. Реал ответил опасным моментом Рамоса (спас голкипер) и побежал спасать Ареоля. Санчес замкнул подачу со штрафного ударом головой, после чего Варан вынес мяч с линии ворот.

А уже в следующем эпизоде ​​Гранада сократила отставание до минимума. Подача с углового, скидка с ближней штанги во вратарскую, а там Дуарте сумел протолкнуть мяч в сетку. К сожалению, на большее андалузцев не хватило – дальше моменты создавал лишь Реал. Гениальный Бензема расстреливал ближний угол – Силва на месте, Карим выкатил мяч под удар Иско – того опередили защитники.

В компенсированное время Мадрид забил четвертый гол – Хамес результативно завершил контратаку после прострела с правого фланга от Одриосолы и замечательных обманных действий Иско, который вытянул на себя защитников. Реал победил со счетом 4:2 и оторвался от конкурентов на вершине Примеры. У "сливочных" 18 очков и 4 пункта преимущества. Гранада с 14 баллами осталась второй.