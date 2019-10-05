toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД МІЛАН

Зідан: Реалу потрібен саме такий Азар

5 жовтня 22:58 149 Читать на русском
Зідан: Реалу потрібен саме такий Азар
Зінедін Зідан / BBC Sport

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував перемогу над Гранадою (4:2) у матчі 8 туру Ла Ліги.

2’ Карім Бензема
45+2’ Еден Азар
61’ Лука Модріч
90+2’ Хамес Родрігес
 
Дарвін Мачіс 69’
Домінгуш Дуарте 77’
2’ Карім Бензема
45+2’ Еден Азар
61’ Лука Модріч
69’ Дарвін Мачіс
77’ Домінгуш Дуарте
90+2’ Хамес Родрігес

"Хочемо більшого, ми перфекціоністи. У нас немає легких матчів, тому потрібно з першої хвилини бути в грі. Можемо бути задоволені, оскільки перебуваємо на вершині турнірної таблиці, але ця подорож буде довгою. Попереду нас чекає важка робота.

Дебютний гол Азара та шедевр Модріча у відеоогляді матчу Реал – Гранада – 4:2

Нам потрібно зосередитися на позитивних речах. Реал повинен стати кращим, і це те, над чим ми будемо працювати. Зараз наша команда краща, ніж місяць тому, і ми продовжимо в тому ж дусі.

Виступ Едена Азара? Він нам потрібен саме такий: грає добре і забиває голи. Еден хотів відзначитися. У роздягальні він виглядав дуже щасливим. Ми раді за нього. Сподіваюся, цей гол стане одним з багатьох", – цитує Зідана офіційний сайт Реала.

Реал яскраво перестріляв Гранаду в матчі лідерів Прімери – дебютний гол Азара, шедевр Модріча, геніальний Бензема

blog_ava
Шевченко колись відповів журналістам своєю роботою, а Хацкевич так не зможе, – гучна заява представника Динамо
5 жовтня
3721
Теги
Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Гранада Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Гранада Гранада Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
3
хв
Фіорентина
13:30
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук