Зідан: Реалу потрібен саме такий Азар

Головний тренер Реала Зінедін Зідан прокоментував перемогу над Гранадою (4:2) у матчі 8 туру Ла Ліги.

"Хочемо більшого, ми перфекціоністи. У нас немає легких матчів, тому потрібно з першої хвилини бути в грі. Можемо бути задоволені, оскільки перебуваємо на вершині турнірної таблиці, але ця подорож буде довгою. Попереду нас чекає важка робота.

Дебютний гол Азара та шедевр Модріча у відеоогляді матчу Реал – Гранада – 4:2

Нам потрібно зосередитися на позитивних речах. Реал повинен стати кращим, і це те, над чим ми будемо працювати. Зараз наша команда краща, ніж місяць тому, і ми продовжимо в тому ж дусі.

Виступ Едена Азара? Він нам потрібен саме такий: грає добре і забиває голи. Еден хотів відзначитися. У роздягальні він виглядав дуже щасливим. Ми раді за нього. Сподіваюся, цей гол стане одним з багатьох", – цитує Зідана офіційний сайт Реала.

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