"Это очень важные три очка, но важнее та игра, которую мы показали. Последние дни были непростыми. В первом тайме мы сыграли очень хорошо и заслуженно победили очень хорошего соперника.

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У нашей команды есть характер. Это правда, что матчи каждые три дня иногда дорого нам обходятся. Конечно, Реал должен кое-что исправить, и когда мы сделаем это, то еще сильнее продвинемся вперед.

Мы понимаем, что, когда дела идут не очень хорошо, будет критика. Нужно сохранять позитивный настрой, продолжать пытаться обрести стабильность, и это то, к чему мы стремимся. Все станет лучше, когда мы снова найдем уверенность, свою игру и спокойствие. Мы должны верить в то, что делаем", – цитирует Зидана Marca.

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