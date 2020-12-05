"Це дуже важливі три очки, але важливіша та гра, яку ми показали. Останні дні були непростими. У першому таймі ми зіграли дуже добре і заслужено перемогли дуже хорошого суперника.

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У нашої команди є характер. Це правда, що матчі кожні три дні іноді дорого нам обходяться. Звичайно, Реал повинен дещо виправити, і коли ми зробимо це, то ще сильніше просунемося вперед.

Ми розуміємо, що, коли справи йдуть не дуже добре, буде критика. Потрібно зберігати позитивний настрій, продовжувати намагатися знайти стабільність, і це те, до чого ми прагнемо. Все стане кращим, коли ми знову знайдемо впевненість, свою гру і спокій. Ми повинні вірити у те, що робимо", – цитує Зідана Marca.

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