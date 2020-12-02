"Коли любиш ганяти лисого": сигнал для Шеви, Шахтар – гордість, Реал – гівняний, а шоковані – майже всі
"Футбол 24" зібрав першу реакцію експертів та відомих уболівальників за мотивами матчу 5-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Реал (2:0).
Після 0:10 від Гладбаха більшість із нас вже "поховали" Шахтар. Але ні – Каштру і його команда залишаються у справі. Дві перемоги "гірників" – над Реалом, 5 забитих м'ячів – і всі у ворота Королівського клубу.
Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу
Де логіка? Не шукайте її у футболі, тим паче – коронавірусному.
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