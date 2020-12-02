"Футбол 24" зібрав першу реакцію експертів та відомих уболівальників за мотивами матчу 5-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Реал (2:0).

Після 0:10 від Гладбаха більшість із нас вже "поховали" Шахтар. Але ні – Каштру і його команда залишаються у справі. Дві перемоги "гірників" – над Реалом, 5 забитих м'ячів – і всі у ворота Королівського клубу.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Де логіка? Не шукайте її у футболі, тим паче – коронавірусному.

*******

Коментатор ТК Футбол Кирило Круторогов: твоє обличчя, коли відпрацював такий матч у прямому ефірі.

Вадим Скічко, який коментував у парі із Роберто Моралесом на MEGOGO, вражений другим таймом.

Данило Вереітін, PR-фахівець телеканалів "Футбол", не розуміє, де гуляла ця команда у 3-4 турах.

Кроти, twitter-акаунт ультрас Шахтаря, іронізує над критиками.

А паблік Donetsk Way закликає головного тренера збірної України до кадрової революції у воротах.

Експерт ТК Футбол Євген Левченко – про закономірність перемог над Королівським клубом.

Хіба "королівський"? Скоріше "гівняний", вважає Артем Франков, головний редактор журналу Футбол.

Ігор Кондратюк, продюсер, телеведучий і шоумен, озвучив секретну формулу успіху.

Директор ТК Футбол Олександр Денисов відчуває приплив гордості.

А ось Сергій Тищенко, журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua, не особливо здивований таким результатом.

Історичні паралелі від Олександра Гливинського, прес-аташе збірної України.

Наостанок Брутальний футбол бульдозером проїхався по невдахах із Мадрида.

Сторінка автора у Facebook

Дежавю! Шахтар вдруге прибив Реал і має хороші шанси на плей-офф Ліги чемпіонів