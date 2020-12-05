В рамках субботней программы 12-го тура испанской Примеры Хетафе на выезде разгромно уступил Леванте. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 12-й тур

Леванте – Хетафе – 3:0

Голы: Рожер, 5, Гомес, 17, Де Фрутос, 57

Удаления: Чема, 7, Даконам, 77 (вторая желтая) (Хетафе)

Севилья – Реал Мадрид – начало в 17:15

Атлетико – Вальядолид – начало в 19:30

Игровой день в испанской Примере открывал поединок Леванте – Хетафе. Уже на 5-й минуте "лягушки" открыли счет благодаря голу Рожера, а через две минуты гости еще и остались в меньшинстве – прямую красную за грубый фол получил Чема. Хозяева успешно использовали преимущество и на 17-й счет увеличил Гомес – 2:0.

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После перерыва Де Фрутос из пределов штрафной мощно выстрелил под перекладину, увеличив преимущество до разгромного. Игроки Хетафе пытались навязывать борьбу, но выйти из обороны никак не удавалось. Под занавес поединка вторую желтую получил Даконам и "лягушки" бросились добивать соперника, но больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Леванте – 3:0.

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