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Зидан прокомментировал дебютный гол Йовича за Реал

09:36 59 Читати українською
Зидан прокомментировал дебютный гол Йовича за Реал
Лука Йович / Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями от разгромной победы над Леганес (5:0) и дебютного гола Луки Йовича за мадридский клуб.

7’ Родриго Силва де Гоис
8’ Тони Кроос
24’ Серхио Рамос
69’ Карим Бензема
90+1’ Лука Йович
 
7’ Родриго Силва де Гоис
8’ Тони Кроос
24’ Серхио Рамос
69’ Карим Бензема
90+1’ Лука Йович

"Бензема сыграл так, как и всегда. Важно, чтобы он забивал, будучи нашим "девятым номером", ему это нужно. Но он дает нам больше, чем просто голы, и делает для команды больше других. Я им доволен.

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Я рад за Родриго и Йовича. Родриго имеет яркую индивидуальность и становится все лучше. Что касается Луки, он счастлив. Ему был нужен этот гол. Хотя Йович не так часто выходит на поле, он играет важную роль, когда заменяет Бензема. Он забил отличный гол", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Реал разгромил Леганес (5:0) в матче 11-го тура Ла Лиги.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Лука Йович Лука Йович Леганес Леганес Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис Реал Мадрид - Леганес Карим Бензема Карим Бензема
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