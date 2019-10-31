Зидан прокомментировал дебютный гол Йовича за Реал

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями от разгромной победы над Леганес (5:0) и дебютного гола Луки Йовича за мадридский клуб.

"Бензема сыграл так, как и всегда. Важно, чтобы он забивал, будучи нашим "девятым номером", ему это нужно. Но он дает нам больше, чем просто голы, и делает для команды больше других. Я им доволен.

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Я рад за Родриго и Йовича. Родриго имеет яркую индивидуальность и становится все лучше. Что касается Луки, он счастлив. Ему был нужен этот гол. Хотя Йович не так часто выходит на поле, он играет важную роль, когда заменяет Бензема. Он забил отличный гол", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Реал разгромил Леганес (5:0) в матче 11-го тура Ла Лиги.

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