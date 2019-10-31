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Зідан прокоментував дебютний гол Йовіча за Реал

09:33 900 Читать на русском
Зідан прокоментував дебютний гол Йовіча за Реал
Лука Йовіч / Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився враженнями від розгромної перемоги над Леганесом (5:0) та дебютного голу Луки Йовіча.

7’ Родріго Сілва де Гоїс
8’ Тоні Кроос
24’ Серхіо Рамос
69’ Карім Бензема
90+1’ Лука Йовіч
 
7’ Родріго Сілва де Гоїс
8’ Тоні Кроос
24’ Серхіо Рамос
69’ Карім Бензема
90+1’ Лука Йовіч

"Бензема зіграв так, як і завжди. Важливо, щоб він забивав, будучи нашим "дев'ятим номером", йому це потрібно. Але він дає нам більше, ніж просто голи, і робить для команди більше за інших. Я ним задоволений.

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Я радий за Родріго і Йовіча. Родріго має яскраву індивідуальність і стає все краще. Що стосується Луки, він щасливий. Йому був потрібен цей гол. Хоч Йовіч не так часто виходить на поле, він відіграє важливу роль, коли замінює Бензема. Він забив відмінний гол", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Реал розгромив Леганес (5:0) в матчі 11-го туру Ла Ліги.

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