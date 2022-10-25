Зидан получил памятную скульптуру от известного музея, составив компанию королеве Елизавете II и генералу де Голлю
Легендарный футболист Зинедин Зидан – культовая фигура для французского общества.
В этом году Зидан отметил 50-летие. По этому случаю парижский музей восковых фигур Гревен изготовил новую статую Зизу. Звездный француз лично прибыл на открытие, сообщает TF1INFO.
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Это событие принесло Зидану культовый статус, ведь Гревен уже в третий раз представил его статую. Такое количество экспонатов ранее имели только два человека – английская королева Елизавета II и французский генерал Шарль де Голль.
Напомним, впервые фигура Зидана появилась в Гревене еще в 1999 году, через несколько месяцев после триумфа Франции на чемпионате мира. Через десять лет ее просто переделали, а теперь изготовили новую. Экспонат Зизу больше не в футболке сборной, а в тренерском костюме.
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