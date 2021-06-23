Він виграв геть усе – як на клубному, так і на рівні збірних. Низка індивідуальних трофеїв, серед яких "Золотий м'яч", та статус культової особистості ще під час кар'єри футболіста не зупинили його. Зідан став тренером і також досяг неймовірного, тричі поспіль вигравши Лігу чемпіонів на чолі Реала. Однак для будь-якого професіонала чи не найголовнішою відзнакою завжди було визнання колег. З цим у Зізу теж повний порядок. Колишні тренери, одноклубники та навіть суперники не шкодують епітетів для одного з найкращих футболістів у історії гри.

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"Я думаю, що Зідан – це найбільший талант, який ми бачили у футболі за останні 20 років. Бути його тренером – почесно. Вам ніколи не потрібно було щось йому говорити, оскільки він робив це сам і знав, чого від нього чекають. Зідан грав на хмарині. На хмарині, на яку ніхто не міг піднятися".

Марчелло Ліппі

"Він був елегантним, як танцюрист – ефективно використовувавнавіть підошви своїх бутс. Йому все давалося легко; він робив такі рухи, що якби я спробував повторити їх, то зламав би собі ноги".

Франко Барезі

"Коли Зідан виходив на поле, десять інших хлопців раптово ставали кращими. Це так просто. Це було диво. Він був унікальним гравцем. Він був більш ніж просто хороший, він прийшов з іншої планети. Його товариші по команді ставали такими ж, як він, коли він був на полі".

Златан Ібрагімовіч

"Справжній художник. Те, що він міг робити з м'ячем, було неймовірним. Лише Марадона міг зробити те ж саме. Зізу також був гравцем, здатним бути на висоті у важливі моменти і вирішувати гри".

Марсель Десаї

"Зідан – один з найкращих футболістів усіх часів, один з моїх кумирів. У нього була така елегантність і грація, чудовий дотик і чудове бачення".

Роналдінью

"Дуже простий хлопець. Я пам'ятаю, як хлопці приїжджали на своїх Ferrari, Porsche і Lamborghini, а Зізу приїжджав на Fiat Punto. Його аура і те, як він рухався на полі, були особливими".

Едвін ван дер Сар

"У Зідана виняткова координація, виняткове володіння м'ячем. Через кожні три ярди навколо Зідана можна було віддавати йому м'яч, куди завгодно. Він приймає їх і грає. Один-два рази у вашій кар'єрі вам потрібна зустріч з таким талантом. Відразу усвідомлюєш, що так, цей хлопець винятковий. Це союз мистецтва з розумовою силою, які Зідан продемонстрував у фіналі ЧС-98".

Арсен Венгер

"У півзахисті він грав як генерал. У нього є техніка, фінти, паси, а також здатність забивати одні з найкращих голів".

Марко ван Бастен

"У Франції всі усвідомили, що Бог існує і що він знову у французькій національній команді. Бог повернувся, залишилося мало що сказати".

Тьєррі Анрі

"Не думаю, що мої гравці були б занадто засмучені, якби я згадав, що хочу, щоб Зідан був у нашій команді. Ви дивитеся на Зідана і думаєте: "Я ніколи не бачив такого гравця". Дієго Марадона був чудовим гравцем. Йохан Кройф був чудовим гравцем. Вони були різними, але схожими. Що відрізняє Зідана, так це те, як він маніпулює футбольним м'ячем, знаходячи собі простір, якого там немає. Він керує оркестром. Але він також готовий працювати і фахівець, коли йдеться про "мертві" м'ячі. Додайте сюди його бачення поля, і це зробить його винятковим".

Кевін Кіган

"Для мене Зідан – один з найкращих гравців, проти яких я коли-небудь грав. У нього приголомшливий дотик – він може робити з м'ячем речі, яких ви ніколи раніше не бачили, – і все це виглядає так просто. У ньому так багато творчості, але він ніколи не виглядає розгубленим, володіючи м'ячем – це ознака великого гравця".

Раян Гіггз

"Найкращий гравець, якого я коли-небудь бачив. У Зізу було щось особливе. Грати разом з ним було божевіллям! Вболівальники приходили на Сантьяго Бернабеу раніше, щоб подивитися, як він розминається! Те, що Зізу міг зробити з футбольним м'ячем, запам'ятається назавжди. Для мене велика честь сказати, що я грав з ним".

Роберто Карлос

Мене просто надихає те, як він тренується. Він один з найкращих гравців у світі. Він думає в одну мить і робить це в наступну. Він особливий гравець, оригінальний і винятковий. Зідан створює простір там, де його немає. Це можуть робити лише найкращі гравці. Незалежно від того, де він отримає м'яч або як він доходить до нього, Зідан може вибратися з неприємностей. Його уява і його техніка вражаючі".

Едгар Давідс

"З точки зору техніки, я вважаю, що він король того, що є основним у грі – контролю і передач. Я не думаю, що хтось може зрівнятися з ним, коли справа доходить до контролю або отримання м'яча".

Мішель Платіні

"Тренуватися з Зіданом протягом трьох років було мрією. Для мене він найкращий гравець усіх часів, один з найвеличніших футболістів, які коли-небудь грали в цю гру. Одного разу, коли я грав проти нього на Олд Траффорд, він показав один з найкращих виступів на стадіоні, які я коли-небудь бачив".

Девід Бекхем

"Він міг творити диво, використовуючи своє бачення, техніку і потужний удар. Під час матчів неможливо було передбачити його наступний хід. Поза полем він був доброю і щедрою людиною".

Андрій Шевченко

"Мені пощастило грати проти нього на Євро-2004, і я пам'ятаю, як ми шикувалися в тунелі, дивилися на нього і думали: "Вау!" Це було безумство. Добре пам'ятаю гру. Ми вели 1:0 і грали непогано, але в підсумку пропустили два на останніх секундах, і в обох випадках Зідан забив. Першим був штрафний – я пам'ятаю, як уже сидів на лавці запасних у той час і думав, що він заб'є. Просто у мене було таке передчуття. Потім в компенсований час Франція заробила пенальті, і йому вистачило сміливості виконати його. Саме такі моменти відрізняють найкращих гравців від інших".

Вейн Руні

"Побачити Зідана у грі означало побачити поезію в русі. Навички, бачення, голи... Він був чудовим виконавцем. Коли він був на піку кар'єри, вигравши чемпіонат світу, Лігу чемпіонів і все інше, він, безсумнівно, був найкращим гравцем на планеті".

Пол Скоулз

"Зізу був найкращим гравцем, з яким мені доводилось грати. А тепер він ще й став тренером і виграв три Ліги чемпіонів поспіль. Я часто запитую себе: "Хто кращий – Зідан-гравець чи Зідан-тренер?" Але, знаєте, я не можу і досі відповісти".

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