Унион на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Им стал экс-наставник Майнца Бо Свенссон, который считается в Германии предшественником Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Именно ему Майнц в своё время поручил работу с первой командой после ухода Тухеля на повышение.

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Берлинский клуб не раскрывает сроки соглашения. Решение о приглашении Свенссона в Унион принял новый спортивный директор клуба Хорст Хельдт. Он пришёл на место Оливер Рунерт, который по собственному желанию был понижен до должности главного скаута, на которой и работал ранее.

Напомним, что в сезоне 2023/24 Унион выступал в Лиге чемпионов, но при этом провалился в Бундеслиге. Команда играла под руководством двух разных тренеров – Урса Фишера и Ненада Бьелицы. В итоге Униону удалось спастись в Бундеслиге лишь в предпоследнем туре чемпионата.

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