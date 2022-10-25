Пока Зидан работал только в Реале, который он возглавлял дважды. Вторая его каденция завершилась летом 2021 года и с тех пор Зизу находится без работы.

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"Скучаю ли по тренерскому костюму? Нет, я очень близко к этому. Подождем, немного подождем. Вскоре я вернусь. Подождите немного. Вскоре. Осталось не так много, когда я снова буду тренировать", – цитирует Зидана RMC Sport.

К слову, у француза хватало предложений. В частности, пригласить Зидана пытались Манчестер Юнайтед и ПСЖ, но 50-летний специалист отказался от этих возможностей. Есть мнение, что Зидан просто ждет, когда сможет заменить Дидье Дешама во главе сборной Франции.

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