У цьому розі Зідан відзначив 50-ліття. З цієї нагоди паризький музей воскових фігур Гревен виготовив нову статую Зізу. Зірковий француз особисто прибув на відкриття, повідомляє TF1INFO.

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Ця подія принесла Зідану культовий статус, адже Гревен уже втретє презентував його статую. Таку кількість експонатів раніше мали лише дві особи – англійська королева Єлизавета ІІ та французький генерал Шарль де Голль.

Нагадаємо, вперше фігура Зідана з'явилася у Гревені ще у 1999 році, через кілька місяців після тріумфу Франції на чемпіонаті світу. Через десять років її просто переробили, а тепер виготовили нову. Експонат Зізу більше не у футболці збірної, а у тренерському костюмі.

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