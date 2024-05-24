В новом сезоне Жирона будет играть в форме от Puma, информирует Diario Sport. Новаторский и инновационный дизайн, выполненный в красно-белых тонах, характерных для клуба, но без привычных вертикальных линий – их заменят волны. Именно их можно увидеть на эмблеме города, эти волны представляют его воды.

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Сообщается, что Жирона хотела презентовать этот комплект в матче последнего тура Ла Лиги с Гранадой, но, в конце концов, эта инициатива провалилась. Болельщикам придётся набраться терпения и дождаться исторического сезона 2024/25, в котором каталонцы впервые в своей истории сыграют в Лиге чемпионов.